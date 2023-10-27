https://uz.sputniknews.ru/20231027/v-tashkente-otkroetsya-vystavka-shedevry-prirody-uzbekistana-i-kitaya-40398302.html

В Ташкенте откроется выставка "Шедевры природы Узбекистана и Китая"

В Ташкенте откроется выставка "Шедевры природы Узбекистана и Китая"

Мероприятие пройдет в Государственном музее истории Узбекистана и будет приурочено к 10-летию инициативы "Один пояс – один путь".

2023-10-27T13:44+0500

2023-10-27T13:44+0500

2023-10-27T14:08+0500

узбекистан

китай

культура

выставка

ташкент

один пояс-один путь

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Ташкенте 28 октября откроется двухдневная выставка узбекско-китайского культурного обмена "Шедевры природы Узбекистана и Китая", сообщает пресс-служба Министерства экологии. Мероприятие пройдет в Государственном музее истории Узбекистана и будет приурочено к 10-летию инициативы "Один пояс – один путь".На выставке представят более 40 картин узбекских и китайских художников с изображением уникальных достопримечательностей, природных явлений и животного мира Узбекистана.В церемонии открытия выставки примут участие представители министерств и ведомств республики, деятели культуры и искусства, предприниматели, художники, преподаватели и студенты художественных колледжей и университетов из Китая и Узбекистана, СМИ и другие.После завершения показа часть картин отправится для презентации в Международный университет туризма и культурного наследия "Шелковый путь".Организаторами мероприятия выступят министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Академия художеств, Государственный музей искусств, а также Государственный музей истории Узбекистана, Ассоциация китайских предпринимателей в Узбекистане, компания Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited и АО "Шанхайская строительная группа".

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