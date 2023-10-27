https://uz.sputniknews.ru/20231027/v-tashkente-otkroetsya-vystavka-shedevry-prirody-uzbekistana-i-kitaya-40398302.html
В Ташкенте откроется выставка "Шедевры природы Узбекистана и Китая"
В Ташкенте откроется выставка "Шедевры природы Узбекистана и Китая"
Мероприятие пройдет в Государственном музее истории Узбекистана и будет приурочено к 10-летию инициативы "Один пояс – один путь".
2023-10-27T13:44+0500
2023-10-27T13:44+0500
2023-10-27T14:08+0500
узбекистан
китай
культура
выставка
ташкент
один пояс-один путь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37431342_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_7c799e59811e2383bcf2b8e55ef24dc1.jpg
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Ташкенте 28 октября откроется двухдневная выставка узбекско-китайского культурного обмена "Шедевры природы Узбекистана и Китая", сообщает пресс-служба Министерства экологии. Мероприятие пройдет в Государственном музее истории Узбекистана и будет приурочено к 10-летию инициативы "Один пояс – один путь".На выставке представят более 40 картин узбекских и китайских художников с изображением уникальных достопримечательностей, природных явлений и животного мира Узбекистана.В церемонии открытия выставки примут участие представители министерств и ведомств республики, деятели культуры и искусства, предприниматели, художники, преподаватели и студенты художественных колледжей и университетов из Китая и Узбекистана, СМИ и другие.После завершения показа часть картин отправится для презентации в Международный университет туризма и культурного наследия "Шелковый путь".Организаторами мероприятия выступят министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Академия художеств, Государственный музей искусств, а также Государственный музей истории Узбекистана, Ассоциация китайских предпринимателей в Узбекистане, компания Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited и АО "Шанхайская строительная группа".
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37431342_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_ef4efbdaaefdb31172b9d2ca887a7e36.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент выставка природа узбекистан китай
ташкент выставка природа узбекистан китай
В Ташкенте откроется выставка "Шедевры природы Узбекистана и Китая"
13:44 27.10.2023 (обновлено: 14:08 27.10.2023)
Мероприятие пройдет в Государственном музее истории Узбекистана и будет приурочено к 10-летию инициативы "Один пояс – один путь".
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
В Ташкенте 28 октября откроется двухдневная выставка узбекско-китайского культурного обмена "Шедевры природы Узбекистана и Китая", сообщает
пресс-служба Министерства экологии.
Мероприятие пройдет в Государственном музее истории Узбекистана и будет приурочено к 10-летию инициативы "Один пояс – один путь".
На выставке представят более 40 картин узбекских и китайских художников с изображением уникальных достопримечательностей, природных явлений и животного мира Узбекистана.
В церемонии открытия выставки примут участие представители министерств и ведомств республики, деятели культуры и искусства, предприниматели, художники, преподаватели и студенты художественных колледжей и университетов из Китая и Узбекистана, СМИ и другие.
После завершения показа часть картин отправится для презентации в Международный университет туризма и культурного наследия "Шелковый путь".
Организаторами мероприятия выступят министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Академия художеств, Государственный музей искусств, а также Государственный музей истории Узбекистана, Ассоциация китайских предпринимателей в Узбекистане, компания Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited и АО "Шанхайская строительная группа".