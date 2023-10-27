https://uz.sputniknews.ru/20231027/zapret-na-eksport-yaits-iz-rf-40396442.html

Какие страны пострадают от запрета на экспорт яиц из РФ

Какие страны пострадают от запрета на экспорт яиц из РФ

В первом полугодии текущего года Узбекистан закупил в Росси яиц на $84 тыс.

2023-10-27T13:13+0500

2023-10-27T13:13+0500

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россия

узбекистан

яйца

экспорт

кыргызстан

азербайджан

армения

грузия

индия

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Министерство сельского хозяйства России в четверг предложило установить временный запрет на экспорт пищевого яйца птицы сроком на 6 месяцев, следует из информации на портале проектов нормативных правовых актов.Больше всего от такого решения пострадают Кыргызстан и Азербайджан, как самые крупные экспортеры российских яиц, сообщает РИА Новости. Такой анализ основан на данных с платформы ООН Comtrade.В первом полугодии текущего года Россия экспортировала яиц и их полуфабрикатов на $3,5 млн, это в среднем $580 тыс. в месяц. "Главным покупателем был Кыргызстан, который приобрел яиц из России на $2,6 млн. На втором месте расположился Азербайджан ($712 тыс.), затем следуют Узбекистан ($84 тыс.), Армения ($30 тыс.), Грузия ($29 тыс.) и Индия ($3 тыс.).Точные данные за июль пока отсутствуют, но многие страны увеличили закупки российских яиц, сообщает агентство.

россия

узбекистан

армения

грузия

индия

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