https://uz.sputniknews.ru/20231027/zapret-na-eksport-yaits-iz-rf-40396442.html
Какие страны пострадают от запрета на экспорт яиц из РФ
Какие страны пострадают от запрета на экспорт яиц из РФ
В первом полугодии текущего года Узбекистан закупил в Росси яиц на $84 тыс.
2023-10-27T13:13+0500
2023-10-27T13:13+0500
2023-10-27T15:04+0500
россия
узбекистан
яйца
экспорт
кыргызстан
азербайджан
армения
грузия
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0f/23353366_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_35d61b8da3ffcaba51cc6cdc4dbb012e.jpg
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Министерство сельского хозяйства России в четверг предложило установить временный запрет на экспорт пищевого яйца птицы сроком на 6 месяцев, следует из информации на портале проектов нормативных правовых актов.Больше всего от такого решения пострадают Кыргызстан и Азербайджан, как самые крупные экспортеры российских яиц, сообщает РИА Новости. Такой анализ основан на данных с платформы ООН Comtrade.В первом полугодии текущего года Россия экспортировала яиц и их полуфабрикатов на $3,5 млн, это в среднем $580 тыс. в месяц. "Главным покупателем был Кыргызстан, который приобрел яиц из России на $2,6 млн. На втором месте расположился Азербайджан ($712 тыс.), затем следуют Узбекистан ($84 тыс.), Армения ($30 тыс.), Грузия ($29 тыс.) и Индия ($3 тыс.).Точные данные за июль пока отсутствуют, но многие страны увеличили закупки российских яиц, сообщает агентство.
россия
узбекистан
армения
грузия
индия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0f/23353366_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_93c2bf1385cc35ce7ffeb5b008d3f1bd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия яйца экспорт запрет
россия яйца экспорт запрет
Какие страны пострадают от запрета на экспорт яиц из РФ
13:13 27.10.2023 (обновлено: 15:04 27.10.2023)
В первом полугодии текущего года Узбекистан закупил в Росси яиц на $84 тыс.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Министерство сельского хозяйства России в четверг предложило установить временный запрет на экспорт пищевого яйца птицы сроком на 6 месяцев, следует из информации на портале проектов нормативных правовых актов.
Больше всего от такого решения пострадают Кыргызстан и Азербайджан, как самые крупные экспортеры российских яиц, сообщает РИА Новости. Такой анализ основан на данных с платформы ООН Comtrade.
В первом полугодии текущего года Россия экспортировала яиц и их полуфабрикатов на $3,5 млн, это в среднем $580 тыс. в месяц.
"Главным покупателем был Кыргызстан, который приобрел яиц из России на $2,6 млн. На втором месте расположился Азербайджан ($712 тыс.), затем следуют Узбекистан ($84 тыс.), Армения ($30 тыс.), Грузия ($29 тыс.) и Индия ($3 тыс.).
Точные данные за июль пока отсутствуют, но многие страны увеличили закупки российских яиц, сообщает агентство.