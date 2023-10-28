https://uz.sputniknews.ru/20231028/1-noyabrya-tashkent-podorojaniye-proyezd-obschestvennyy-transport-40429289.html
С 1 ноября в Ташкенте подорожает проезд — насколько
С 1 ноября в Ташкенте подорожает проезд — насколько
Пассажиры, пользующиеся транспортными картами АТТО, будут платить за проезд 700 сумов, если воспользуются автобусом второй раз в течение часа
2023-10-28T13:24+0500
2023-10-28T13:24+0500
2023-10-28T13:27+0500
узбекистан
ташкент
тарифы
плата за проезд
повышение цен
общественный транспорт
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. С 1 ноября в Ташкенте подорожает проезд в общественном транспорте, сообщает "Тошшахартрансхизмат".Тарифы следующие:
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узбекистан ташкент подорожание проезд общественный транспорт плата пассажиры автобус транспортная карта атто
узбекистан ташкент подорожание проезд общественный транспорт плата пассажиры автобус транспортная карта атто
С 1 ноября в Ташкенте подорожает проезд — насколько
13:24 28.10.2023 (обновлено: 13:27 28.10.2023)
Пассажиры, пользующиеся транспортными картами АТТО, будут платить за проезд 700 сумов, если воспользуются автобусом второй раз в течение часа.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
С 1 ноября в Ташкенте подорожает проезд в общественном транспорте, сообщает "Тошшахартрансхизмат"
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при оплате наличными и банковскими картами — 2 тыс. сумов;
при оплате транспортными картами ATTO — 1 тыс. 700 сумов.
"Пассажиры, пользующиеся транспортными картами АТТО, будут платить за проезд 700 сумов, если воспользуются автобусом второй раз в течение часа. Третья и четвертая пересадки будут бесплатными в течение часа", — говорится в сообщении.