https://uz.sputniknews.ru/20231028/delegatsiya-delovyye-krugi-oae-vizit-uzbekistan-40424659.html
Делегация деловых кругов ОАЭ планирует посетить Узбекистан
Делегация деловых кругов ОАЭ планирует посетить Узбекистан
В Генеральном консульстве Узбекистана в Дубае прошла встреча с представителями деловых кругов ОАЭ
2023-10-28T14:08+0500
2023-10-28T14:08+0500
2023-10-28T14:08+0500
узбекистан
оаэ
дубай
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бизнес
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предприниматели
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экономика
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Предприниматели из ОАЭ изучат созданные в Узбекистане условия для иностранных инвесторов и в ближайшем будущем посетят страну с визитом. Об этом заявили на встрече с представителями деловых кругов ОАЭ, прошедшей в Генеральном консульстве Узбекистана в Дубае, сообщает ИА "Дунё".Во встрече приняли участие представители ряда арабских компаний.Генконсульство проинформировало бизнесменов о возможностях привлечения иностранных инвестиций для реализации проектов в различных отраслях экономики Узбекистана и развития взаимовыгодного сотрудничества.
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узбекистан оаэ дубай делегация деловые круги бизнесмены генеральное консульство встреча представители
узбекистан оаэ дубай делегация деловые круги бизнесмены генеральное консульство встреча представители
Делегация деловых кругов ОАЭ планирует посетить Узбекистан
В Генеральном консульстве Узбекистана в Дубае прошла встреча с представителями деловых кругов ОАЭ.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Предприниматели из ОАЭ изучат созданные в Узбекистане условия для иностранных инвесторов и в ближайшем будущем посетят страну с визитом. Об этом заявили на встрече с представителями деловых кругов ОАЭ, прошедшей в Генеральном консульстве Узбекистана в Дубае, сообщает ИА "Дунё"
.
Во встрече приняли участие представители ряда арабских компаний.
"В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества в сфере инвестиций ОАЭ и Узбекистана, реализации совместных проектов, увеличения туристического потока", — говорится в сообщении.
Генконсульство проинформировало бизнесменов о возможностях привлечения иностранных инвестиций для реализации проектов в различных отраслях экономики Узбекистана и развития взаимовыгодного сотрудничества.