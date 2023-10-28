https://uz.sputniknews.ru/20231028/delegatsiya-delovyye-krugi-oae-vizit-uzbekistan-40424659.html

Делегация деловых кругов ОАЭ планирует посетить Узбекистан

Делегация деловых кругов ОАЭ планирует посетить Узбекистан

В Генеральном консульстве Узбекистана в Дубае прошла встреча с представителями деловых кругов ОАЭ

2023-10-28T14:08+0500

2023-10-28T14:08+0500

2023-10-28T14:08+0500

узбекистан

оаэ

дубай

сотрудничество

бизнес

бизнесмены

предприниматели

встреча

экономика

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Предприниматели из ОАЭ изучат созданные в Узбекистане условия для иностранных инвесторов и в ближайшем будущем посетят страну с визитом. Об этом заявили на встрече с представителями деловых кругов ОАЭ, прошедшей в Генеральном консульстве Узбекистана в Дубае, сообщает ИА "Дунё".Во встрече приняли участие представители ряда арабских компаний.Генконсульство проинформировало бизнесменов о возможностях привлечения иностранных инвестиций для реализации проектов в различных отраслях экономики Узбекистана и развития взаимовыгодного сотрудничества.

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