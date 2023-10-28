https://uz.sputniknews.ru/20231028/depressiya-agryazneniye-vozdux-ekspert-40428570.html
Депрессия может быть связана с загрязнением воздуха — эксперт
Депрессия может быть связана с загрязнением воздуха — эксперт
Ежегодно в мире 543 тысячи детей в возрасте до 5 лет умирают от болезней, связанных с загрязнением воздуха
2023-10-28T20:43+0500
2023-10-28T20:43+0500
2023-10-28T20:43+0500
узбекистан
эксперт
мнение эксперта
экология
загрязнение воздуха
загрязнение
климат
здоровье
дети
депрессия
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Возникновение психологических проблем, таких как депрессия, также может быть связано с загрязнением воздуха. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала руководитель пресс-службы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Мафтуна Саидова. По данным мировой статистики, треть смертей от инсульта, рака легких и болезней сердца связана с загрязнением воздуха. Оно наносит огромный вред не только здоровью человека, но и окружающей среде. Она подчеркнула, что 90% всех источников загрязнения воздуха в мире — это выбросы автотранспорта. Длительный контакт с окружающей средой, загрязненной автомобильными газами, приводит к общему ослаблению организма. Вдыхание воздуха, загрязненного токсичными газами, может вызвать серьезные недуги, такие как заболевания дыхательных путей, болезни сердца, инсульт и рак легких.Кроме того, возникновение психологических проблем, таких как когнитивные нарушения и депрессия, также может быть связано с загрязнением воздуха. Более 90% детей в мире ежедневно дышат токсичным воздухом. 14% детей в возрасте 5-18 лет страдают астмой. Детский рак также напрямую связан с этим фактором, а вдыхание беременными женщинами загрязненного воздуха отрицательно влияет на развитие головного мозга плода.
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MIA „Rosiya Segodnya“
депрессия загрязнение воздуха экология дети болезни эксперт
депрессия загрязнение воздуха экология дети болезни эксперт
Депрессия может быть связана с загрязнением воздуха — эксперт
Ежегодно в мире 543 тысячи детей в возрасте до 5 лет умирают от болезней, связанных с загрязнением воздуха.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Возникновение психологических проблем, таких как депрессия, также может быть связано с загрязнением воздуха. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала руководитель пресс-службы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Мафтуна Саидова.
По данным мировой статистики, треть смертей от инсульта, рака легких и болезней сердца связана с загрязнением воздуха. Оно наносит огромный вред не только здоровью человека, но и окружающей среде.
“В атмосферный воздух выделяются такие вредные вещества, как окись углерода, оксиды азота, углеводороды, сажа, оксиды серы, формальдегид, соединения свинца. В токсичных газах, выделяемых автомобилями, содержится около 200 соединений, большинство из которых — ядовитые газы”, — сказала Саидова.
Она подчеркнула, что 90% всех источников загрязнения воздуха в мире — это выбросы автотранспорта. Длительный контакт с окружающей средой, загрязненной автомобильными газами, приводит к общему ослаблению организма. Вдыхание воздуха, загрязненного токсичными газами, может вызвать серьезные недуги, такие как заболевания дыхательных путей, болезни сердца, инсульт и рак легких.
Кроме того, возникновение психологических проблем, таких как когнитивные нарушения и депрессия, также может быть связано с загрязнением воздуха.
“В результате загрязнения воздуха ежегодно в мире 543 тысячи детей в возрасте до 5 лет умирают от болезней, связанных с загрязнением воздуха. В Узбекистане смертей, связанных с загрязнением воздуха, не зарегистрировано”, — добавила Саидова.
Более 90% детей в мире ежедневно дышат токсичным воздухом. 14% детей в возрасте 5-18 лет страдают астмой.
Детский рак также напрямую связан с этим фактором, а вдыхание беременными женщинами загрязненного воздуха отрицательно влияет на развитие головного мозга плода.
“Помимо того, что вещества загрязняющие воздух оказывают негативное влияние на здоровье человека, они также наносят вред окружающей среде. Это, в свою очередь, приводит к изменению климата, что также представляет серьезную угрозу для здоровья”, — заключил эксперт.