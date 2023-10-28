https://uz.sputniknews.ru/20231028/depressiya-agryazneniye-vozdux-ekspert-40428570.html

Депрессия может быть связана с загрязнением воздуха — эксперт

Депрессия может быть связана с загрязнением воздуха — эксперт

Ежегодно в мире 543 тысячи детей в возрасте до 5 лет умирают от болезней, связанных с загрязнением воздуха

2023-10-28T20:43+0500

2023-10-28T20:43+0500

2023-10-28T20:43+0500

узбекистан

эксперт

мнение эксперта

экология

загрязнение воздуха

загрязнение

климат

здоровье

дети

депрессия

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Возникновение психологических проблем, таких как депрессия, также может быть связано с загрязнением воздуха. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала руководитель пресс-службы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Мафтуна Саидова. По данным мировой статистики, треть смертей от инсульта, рака легких и болезней сердца связана с загрязнением воздуха. Оно наносит огромный вред не только здоровью человека, но и окружающей среде. Она подчеркнула, что 90% всех источников загрязнения воздуха в мире — это выбросы автотранспорта. Длительный контакт с окружающей средой, загрязненной автомобильными газами, приводит к общему ослаблению организма. Вдыхание воздуха, загрязненного токсичными газами, может вызвать серьезные недуги, такие как заболевания дыхательных путей, болезни сердца, инсульт и рак легких.Кроме того, возникновение психологических проблем, таких как когнитивные нарушения и депрессия, также может быть связано с загрязнением воздуха. Более 90% детей в мире ежедневно дышат токсичным воздухом. 14% детей в возрасте 5-18 лет страдают астмой. Детский рак также напрямую связан с этим фактором, а вдыхание беременными женщинами загрязненного воздуха отрицательно влияет на развитие головного мозга плода.

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