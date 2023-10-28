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https://uz.sputniknews.ru/20231028/ministr-kultura-turizm-kitay-uzbekistan-sel-vizita-40424953.html
Министр культуры и туризма Китая приехал в Узбекистан — цель визита
Министр культуры и туризма Китая приехал в Узбекистан — цель визита
В рамках визита запланирована трехсторонняя встреча с участием Генсека Всемирной туристской организации ООН Зураба Пололикашвили и министра экологии Азиза Абдухакимова
2023-10-28T10:04+0500
2023-10-28T10:10+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
туризм
министр
азиз абдухакимов
встреча
визит
зураб пололикашвили
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Министр культуры и туризма Китая Ху Хэпин прибыл в пятницу в Узбекистан, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Делегацию в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова встретил глава ведомства Азиз Абдухакимов. Цель визита китайской делегации — проведение ряда встреч с руководителями министерств и ведомств Узбекистана, посвященных 10-летию инициативы "Один пояс – один путь", укрепление двусторонних отношений в сфере туризма и доведение в ближайшие годы числа китайских туристов до 1 млн в год.Министр культуры и туризма КНР также примет участие в гала-концерте в рамках "Дней культуры Китая", посетит туристические достопримечательности Ташкента, Самаркандской и Бухарской областей.Кроме того, Ху Хепин проведет трехстороннюю встречу с участием генерального секретаря ООН Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили и министром экологии Азизом Абдухакимовым.В субботу в рамках чествования 10-летия инициативы "Один пояс – один путь" в Государственном музее истории Узбекистана открывается выставка узбекско-китайского культурного обмена "Шедевры природы Узбекистана и Китая".
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узбекистан китай сотрудничество туризм культура визит министр генсек всемирная туристская организация оон зураб пололикашвили министр экологии азиз абдухакимов
узбекистан китай сотрудничество туризм культура визит министр генсек всемирная туристская организация оон зураб пололикашвили министр экологии азиз абдухакимов

Министр культуры и туризма Китая приехал в Узбекистан — цель визита

10:04 28.10.2023 (обновлено: 10:10 28.10.2023)
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанАзиз Абдухакимов встретил министра культуры и туризма КНР Ху Хепина
Азиз Абдухакимов встретил министра культуры и туризма КНР Ху Хепина - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2023
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
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В рамках визита запланирована трехсторонняя встреча с участием Генсека Всемирной туристской организации ООН Зураба Пололикашвили и министра экологии Азиза Абдухакимова.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Министр культуры и туризма Китая Ху Хэпин прибыл в пятницу в Узбекистан, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
Делегацию в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова встретил глава ведомства Азиз Абдухакимов.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанАзиз Абдухакимов встретил министра культуры и туризма КНР Ху Хепина
Азиз Абдухакимов встретил министра культуры и туризма КНР Ху Хепина - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2023
Азиз Абдухакимов встретил министра культуры и туризма КНР Ху Хепина
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Цель визита китайской делегации — проведение ряда встреч с руководителями министерств и ведомств Узбекистана, посвященных 10-летию инициативы "Один пояс – один путь", укрепление двусторонних отношений в сфере туризма и доведение в ближайшие годы числа китайских туристов до 1 млн в год.
Министр культуры и туризма КНР также примет участие в гала-концерте в рамках "Дней культуры Китая", посетит туристические достопримечательности Ташкента, Самаркандской и Бухарской областей.
Кроме того, Ху Хепин проведет трехстороннюю встречу с участием генерального секретаря ООН Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили и министром экологии Азизом Абдухакимовым.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанАзиз Абдухакимов встретил министра культуры и туризма КНР Ху Хепина
Азиз Абдухакимов встретил министра культуры и туризма КНР Ху Хепина - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2023
Азиз Абдухакимов встретил министра культуры и туризма КНР Ху Хепина
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
В субботу в рамках чествования 10-летия инициативы "Один пояс – один путь" в Государственном музее истории Узбекистана открывается выставка узбекско-китайского культурного обмена "Шедевры природы Узбекистана и Китая".
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