https://uz.sputniknews.ru/20231028/ministr-kultura-turizm-kitay-uzbekistan-sel-vizita-40424953.html

Министр культуры и туризма Китая приехал в Узбекистан — цель визита

Министр культуры и туризма Китая приехал в Узбекистан — цель визита

В рамках визита запланирована трехсторонняя встреча с участием Генсека Всемирной туристской организации ООН Зураба Пололикашвили и министра экологии Азиза Абдухакимова

2023-10-28T10:04+0500

2023-10-28T10:04+0500

2023-10-28T10:10+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

туризм

министр

азиз абдухакимов

встреча

визит

зураб пололикашвили

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Министр культуры и туризма Китая Ху Хэпин прибыл в пятницу в Узбекистан, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Делегацию в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова встретил глава ведомства Азиз Абдухакимов. Цель визита китайской делегации — проведение ряда встреч с руководителями министерств и ведомств Узбекистана, посвященных 10-летию инициативы "Один пояс – один путь", укрепление двусторонних отношений в сфере туризма и доведение в ближайшие годы числа китайских туристов до 1 млн в год.Министр культуры и туризма КНР также примет участие в гала-концерте в рамках "Дней культуры Китая", посетит туристические достопримечательности Ташкента, Самаркандской и Бухарской областей.Кроме того, Ху Хепин проведет трехстороннюю встречу с участием генерального секретаря ООН Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили и министром экологии Азизом Абдухакимовым.В субботу в рамках чествования 10-летия инициативы "Один пояс – один путь" в Государственном музее истории Узбекистана открывается выставка узбекско-китайского культурного обмена "Шедевры природы Узбекистана и Китая".

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