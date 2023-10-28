Министр культуры и туризма Китая приехал в Узбекистан — цель визита
10:04 28.10.2023 (обновлено: 10:10 28.10.2023)
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанАзиз Абдухакимов встретил министра культуры и туризма КНР Ху Хепина
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
В рамках визита запланирована трехсторонняя встреча с участием Генсека Всемирной туристской организации ООН Зураба Пололикашвили и министра экологии Азиза Абдухакимова.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Министр культуры и туризма Китая Ху Хэпин прибыл в пятницу в Узбекистан, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
Делегацию в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова встретил глава ведомства Азиз Абдухакимов.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанАзиз Абдухакимов встретил министра культуры и туризма КНР Ху Хепина
Азиз Абдухакимов встретил министра культуры и туризма КНР Ху Хепина
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Цель визита китайской делегации — проведение ряда встреч с руководителями министерств и ведомств Узбекистана, посвященных 10-летию инициативы "Один пояс – один путь", укрепление двусторонних отношений в сфере туризма и доведение в ближайшие годы числа китайских туристов до 1 млн в год.
Министр культуры и туризма КНР также примет участие в гала-концерте в рамках "Дней культуры Китая", посетит туристические достопримечательности Ташкента, Самаркандской и Бухарской областей.
Кроме того, Ху Хепин проведет трехстороннюю встречу с участием генерального секретаря ООН Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили и министром экологии Азизом Абдухакимовым.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанАзиз Абдухакимов встретил министра культуры и туризма КНР Ху Хепина
Азиз Абдухакимов встретил министра культуры и туризма КНР Ху Хепина
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
В субботу в рамках чествования 10-летия инициативы "Один пояс – один путь" в Государственном музее истории Узбекистана открывается выставка узбекско-китайского культурного обмена "Шедевры природы Узбекистана и Китая".