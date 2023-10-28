https://uz.sputniknews.ru/20231028/oblzdrav-kashkadarya-naznacheniye-nachalnik-40432877.html

В облздраве Кашкадарьи назначили нового начальника

В облздраве Кашкадарьи назначили нового начальника

До этого назначения Алишер Бобоев занимал должность главного специалиста секретариата Министерства здравоохранения

2023-10-28T19:52+0500

2023-10-28T19:52+0500

2023-10-28T19:52+0500

узбекистан

здравоохранение

назначение

кашкадарьинская область

руководитель

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Алишер Бобоев назначен начальником Кашкадарьинского областного управления здравоохранения, сообщает Минздрав.Соответствующий приказ подписал глава Минздрава.В 1996 году Бобоев окончил Ташкентский государственный медицинский институт, обучался в клинической ординатуре этого вуза.Трудовую деятельность начал в 1998 году в качестве старшего лаборанта в Ташкентском государственном медицинском институте. В разные годы работал старшим лаборантом кафедры медико-биологических наук Ташкентского фармацевтического института, врачом-урологом в центральной многопрофильной поликлинике Алмазарского района Ташкента, консультативно-диагностической поликлинике Республиканской клинической больницы №1, отделении урологии Республиканской клинической больницы и в других учреждениях. Награжден орденом "Саломатлик" II степени.

узбекистан

кашкадарьинская область

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кашкадарья облздрав назначение новый начальник алишер бобоев министерство здравоохранения узбекистан