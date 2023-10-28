https://uz.sputniknews.ru/20231028/oblzdrav-kashkadarya-naznacheniye-nachalnik-40432877.html
В облздраве Кашкадарьи назначили нового начальника
В облздраве Кашкадарьи назначили нового начальника
До этого назначения Алишер Бобоев занимал должность главного специалиста секретариата Министерства здравоохранения
2023-10-28T19:52+0500
2023-10-28T19:52+0500
2023-10-28T19:52+0500
узбекистан
здравоохранение
назначение
кашкадарьинская область
руководитель
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Алишер Бобоев назначен начальником Кашкадарьинского областного управления здравоохранения, сообщает Минздрав.Соответствующий приказ подписал глава Минздрава.В 1996 году Бобоев окончил Ташкентский государственный медицинский институт, обучался в клинической ординатуре этого вуза.Трудовую деятельность начал в 1998 году в качестве старшего лаборанта в Ташкентском государственном медицинском институте. В разные годы работал старшим лаборантом кафедры медико-биологических наук Ташкентского фармацевтического института, врачом-урологом в центральной многопрофильной поликлинике Алмазарского района Ташкента, консультативно-диагностической поликлинике Республиканской клинической больницы №1, отделении урологии Республиканской клинической больницы и в других учреждениях. Награжден орденом "Саломатлик" II степени.
узбекистан
кашкадарьинская область
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кашкадарья облздрав назначение новый начальник алишер бобоев министерство здравоохранения узбекистан
кашкадарья облздрав назначение новый начальник алишер бобоев министерство здравоохранения узбекистан
В облздраве Кашкадарьи назначили нового начальника
До этого назначения Алишер Бобоев занимал должность главного специалиста секретариата Министерства здравоохранения.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Алишер Бобоев назначен начальником Кашкадарьинского областного управления здравоохранения, сообщает Минздрав
.
Соответствующий приказ подписал глава Минздрава.
В 1996 году Бобоев окончил Ташкентский государственный медицинский институт, обучался в клинической ординатуре этого вуза.
Трудовую деятельность начал в 1998 году в качестве старшего лаборанта в Ташкентском государственном медицинском институте.
В разные годы работал старшим лаборантом кафедры медико-биологических наук Ташкентского фармацевтического института, врачом-урологом в центральной многопрофильной поликлинике Алмазарского района Ташкента, консультативно-диагностической поликлинике Республиканской клинической больницы №1, отделении урологии Республиканской клинической больницы и в других учреждениях.
Награжден орденом "Саломатлик" II степени.