https://uz.sputniknews.ru/20231028/osen-tashkent-11-uyutnyx-fotografiy-40274343.html

Осень в Ташкенте — 11 уютных фотографий

Осень в Ташкенте — 11 уютных фотографий

Осень — одно из красивейших времен года и по-особенному ожидаемое узбекистанцами. Ведь золотая пора приходит на смену душному лету и палящему солнцу

2023-10-28T22:07+0500

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Невероятная природа Узбекистана становится еще прекрасней именно осенью, когда деревья переодеваются в золотые одеяния, а солнце становится теплым и ласковым. Sputnik приглашает прогуляться по осеннему Ташкенту и окунуться в его уютную атмосферу.

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