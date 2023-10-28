https://uz.sputniknews.ru/20231028/osen-tashkent-11-uyutnyx-fotografiy-40274343.html
Осень в Ташкенте — 11 уютных фотографий
Осень в Ташкенте — 11 уютных фотографий
Осень — одно из красивейших времен года и по-особенному ожидаемое узбекистанцами. Ведь золотая пора приходит на смену душному лету и палящему солнцу
2023-10-28T22:07+0500
2023-10-28T22:07+0500
2023-10-28T22:07+0500
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Невероятная природа Узбекистана становится еще прекрасней именно осенью, когда деревья переодеваются в золотые одеяния, а солнце становится теплым и ласковым. Sputnik приглашает прогуляться по осеннему Ташкенту и окунуться в его уютную атмосферу.
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ташкент осень фотолента фото золотая пора душное лето палящее солнце парк дорога
ташкент осень фотолента фото золотая пора душное лето палящее солнце парк дорога
Осень в Ташкенте — 11 уютных фотографий
Осень — одно из красивейших времен года и по-особенному ожидаемое узбекистанцами. Ведь золотая пора приходит на смену душному лету и палящему солнцу.
Невероятная природа Узбекистана становится еще прекрасней именно осенью, когда деревья переодеваются в золотые одеяния, а солнце становится теплым и ласковым. Sputnik приглашает прогуляться по осеннему Ташкенту и окунуться в его уютную атмосферу.
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
Девушки гуляют в одном из парков Ташкента.
Девушки гуляют в одном из парков Ташкента.
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
Люди качаются на качелях в одном из парков Ташкента.
Люди качаются на качелях в одном из парков Ташкента.
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
Осенний вид на известные "московские высотки" на площади Хамида Олимджана в Ташкенте.
Осенний вид на известные "московские высотки" на площади Хамида Олимджана в Ташкенте.
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
Девушки гуляют в одном из парков Ташкента.
Девушки гуляют в одном из парков Ташкента.
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
Автомобили на одной из дорог Ташкента после осеннего дождя.
Автомобили на одной из дорог Ташкента после осеннего дождя.
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
Рабочие на строительной площадке в Ташкенте.
Рабочие на строительной площадке в Ташкенте.
© Sputnik / Abdubakir Yunusov Сотрудник службы безопасности дорожного движения на улице Ташкента.
Сотрудник службы безопасности дорожного движения на улице Ташкента.
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
Осенняя листва на берегу канала Анхор в Ташкенте.
Осенняя листва на берегу канала Анхор в Ташкенте.
© Sputnik / Sputnik/Abdubakir Yunusov
Силуэт человека внутри жилого контейнера в Ташкенте
Силуэт человека внутри жилого контейнера в Ташкенте
© Sputnik / Abdubakir Yunusov Автомобили на одной из улиц Ташкента после осеннего дождя
Автомобили на одной из улиц Ташкента после осеннего дождя
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
Вид на небоскреб NEST ONE, входящий в состав Tashkent city
Вид на небоскреб NEST ONE, входящий в состав Tashkent city