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https://uz.sputniknews.ru/20231028/osen-tashkent-11-uyutnyx-fotografiy-40274343.html
Осень в Ташкенте — 11 уютных фотографий
Осень в Ташкенте — 11 уютных фотографий
Осень — одно из красивейших времен года и по-особенному ожидаемое узбекистанцами. Ведь золотая пора приходит на смену душному лету и палящему солнцу
2023-10-28T22:07+0500
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Невероятная природа Узбекистана становится еще прекрасней именно осенью, когда деревья переодеваются в золотые одеяния, а солнце становится теплым и ласковым. Sputnik приглашает прогуляться по осеннему Ташкенту и окунуться в его уютную атмосферу.
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ташкент осень фотолента фото золотая пора душное лето палящее солнце парк дорога
ташкент осень фотолента фото золотая пора душное лето палящее солнце парк дорога

Осень в Ташкенте — 11 уютных фотографий

22:07 28.10.2023
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Осень — одно из красивейших времен года и по-особенному ожидаемое узбекистанцами. Ведь золотая пора приходит на смену душному лету и палящему солнцу.
Невероятная природа Узбекистана становится еще прекрасней именно осенью, когда деревья переодеваются в золотые одеяния, а солнце становится теплым и ласковым. Sputnik приглашает прогуляться по осеннему Ташкенту и окунуться в его уютную атмосферу.
© Sputnik / Abdubakir Yunusov

Девушки гуляют в одном из парков Ташкента.

Девушки гуляют в одном из парков Ташкента. - Sputnik Узбекистан
1/11
© Sputnik / Abdubakir Yunusov

Девушки гуляют в одном из парков Ташкента.

© Sputnik / Abdubakir Yunusov

Люди качаются на качелях в одном из парков Ташкента.

Люди качаются на качелях в одном из парков Ташкента. - Sputnik Узбекистан
2/11
© Sputnik / Abdubakir Yunusov

Люди качаются на качелях в одном из парков Ташкента.

© Sputnik / Abdubakir Yunusov

Осенний вид на известные "московские высотки" на площади Хамида Олимджана в Ташкенте.

Осенний вид на известные &quot;московские высотки&quot; на площади Хамида Олимджана в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
3/11
© Sputnik / Abdubakir Yunusov

Осенний вид на известные "московские высотки" на площади Хамида Олимджана в Ташкенте.

© Sputnik / Abdubakir Yunusov

Девушки гуляют в одном из парков Ташкента.

Девушки гуляют в одном из парков Ташкента. - Sputnik Узбекистан
4/11
© Sputnik / Abdubakir Yunusov

Девушки гуляют в одном из парков Ташкента.

© Sputnik / Abdubakir Yunusov

Автомобили на одной из дорог Ташкента после осеннего дождя.

Автомобили на одной из дорог Ташкента после осеннего дождя. - Sputnik Узбекистан
5/11
© Sputnik / Abdubakir Yunusov

Автомобили на одной из дорог Ташкента после осеннего дождя.

© Sputnik / Abdubakir Yunusov

Рабочие на строительной площадке в Ташкенте.

Рабочие на строительной площадке в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
6/11
© Sputnik / Abdubakir Yunusov

Рабочие на строительной площадке в Ташкенте.

© Sputnik / Abdubakir YunusovСотрудник службы безопасности дорожного движения на улице Ташкента.
Сотрудник службы безопасности дорожного движения на улице Ташкента. - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
Сотрудник службы безопасности дорожного движения на улице Ташкента.
© Sputnik / Abdubakir Yunusov

Осенняя листва на берегу канала Анхор в Ташкенте.

Осенняя листва на берегу канала Анхор в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik / Abdubakir Yunusov

Осенняя листва на берегу канала Анхор в Ташкенте.

© Sputnik / Sputnik/Abdubakir Yunusov

Силуэт человека внутри жилого контейнера в Ташкенте

Силуэт человека внутри жилого контейнера в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik / Sputnik/Abdubakir Yunusov

Силуэт человека внутри жилого контейнера в Ташкенте

© Sputnik / Abdubakir YunusovАвтомобили на одной из улиц Ташкента после осеннего дождя
Автомобили на одной из улиц Ташкента после осеннего дождя - Sputnik Узбекистан
10/11
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
Автомобили на одной из улиц Ташкента после осеннего дождя
© Sputnik / Abdubakir Yunusov

Вид на небоскреб NEST ONE, входящий в состав Tashkent city

Вид на небоскреб NEST ONE, входящий в состав Tashkent city - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Abdubakir Yunusov

Вид на небоскреб NEST ONE, входящий в состав Tashkent city

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