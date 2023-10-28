https://uz.sputniknews.ru/20231028/posolstvo-uzbekistan-izrail-obrascheniye-grajdanye-40429593.html
Посольство Узбекистана в Израиле опубликовало обращение к гражданам
Посольство Узбекистана в Израиле опубликовало обращение к гражданам
В связи со сложной ситуацией в стране посольство порекомендовало гражданам Узбекистана, находящимся в Израиле, соблюдать меры личной безопасности
2023-10-28T14:39+0500
2023-10-28T14:39+0500
2023-10-28T14:39+0500
узбекистан
израиль
посольство
граждане
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле выступило с обращением к гражданам Узбекистана находящимся в этой стране. Диппредставительство также сообщило телефонные номера “горячей линии” Консульского отдела посольства: Для экстренных и срочных сообщений указан номер: +972 54 485 1397Ранее, в связи с многочисленными обращениями, поступающими от граждан Узбекистана находящихся в Израиле, в здании посольства Узбекистана в Израиле в онлайн и оффлайн форматах провели мероприятие, посвященное соблюдению мер безопасности в Израиле.
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узбекистан израиль посольство обращение граждане сложная ситуация рекомендация соблюдение меры личная безопасность
узбекистан израиль посольство обращение граждане сложная ситуация рекомендация соблюдение меры личная безопасность
Посольство Узбекистана в Израиле опубликовало обращение к гражданам
В связи со сложной ситуацией в стране посольство порекомендовало гражданам Узбекистана, находящимся в Израиле, соблюдать меры личной безопасности.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Посольство Узбекистана в Израиле выступило
с обращением к гражданам Узбекистана находящимся в этой стране.
“Учитывая сложную ситуацию в стране, рекомендуем соблюдать меры личной безопасности и не покидать убежища во время ракетных обстрелов. Не выходите на улицу и не посещайте развлекательные заведения без необходимости. Просим вас временно приостановить посещение посольства (по консульским услугам)”, — говорится в обращении.
Диппредставительство также сообщило телефонные номера “горячей линии” Консульского отдела посольства:
Для экстренных и срочных сообщений указан номер: +972 54 485 1397
Ранее, в связи с многочисленными обращениями, поступающими от граждан Узбекистана находящихся в Израиле, в здании посольства Узбекистана в Израиле в онлайн и оффлайн форматах провели
мероприятие, посвященное соблюдению мер безопасности в Израиле.