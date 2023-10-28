https://uz.sputniknews.ru/20231028/posolstvo-uzbekistan-izrail-obrascheniye-grajdanye-40429593.html

Посольство Узбекистана в Израиле опубликовало обращение к гражданам

Посольство Узбекистана в Израиле опубликовало обращение к гражданам

В связи со сложной ситуацией в стране посольство порекомендовало гражданам Узбекистана, находящимся в Израиле, соблюдать меры личной безопасности

2023-10-28T14:39+0500

2023-10-28T14:39+0500

2023-10-28T14:39+0500

узбекистан

израиль

посольство

граждане

обращение

горячая линия

безопасность

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле выступило с обращением к гражданам Узбекистана находящимся в этой стране. Диппредставительство также сообщило телефонные номера “горячей линии” Консульского отдела посольства: Для экстренных и срочных сообщений указан номер: +972 54 485 1397Ранее, в связи с многочисленными обращениями, поступающими от граждан Узбекистана находящихся в Израиле, в здании посольства Узбекистана в Израиле в онлайн и оффлайн форматах провели мероприятие, посвященное соблюдению мер безопасности в Израиле.

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