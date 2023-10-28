https://uz.sputniknews.ru/20231028/prognoz-pogody-tashkent-28-oktyabrya-2023-40419963.html
Облачно — прогноз погоды в Ташкенте на 28 октября
Облачно — прогноз погоды в Ташкенте на 28 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в субботу
2023-10-28T05:12+0500
2023-10-28T05:12+0500
2023-10-28T05:12+0500
ташкент
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В столице Узбекистана в субботу переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура днем — 24-26 градусов тепла.
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ташкент прогноз погоды синоптики 28 октября 2023 жители гости столица суббота
ташкент прогноз погоды синоптики 28 октября 2023 жители гости столица суббота
Облачно — прогноз погоды в Ташкенте на 28 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в субботу.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
В столице Узбекистана в субботу переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Температура днем — 24-26 градусов тепла.