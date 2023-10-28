Без осадков — погода в Узбекистане на 29 октября
© Министерство экологииГиссарский государственный заповедник
© Министерство экологии
Узгидромет сообщил о том, какая погода ожидается по стране в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В воскресенье по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область — ночью 8-13 градусов тепла, днем — 20-25 градусов тепла
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — ночью 11-16 градусов тепла, днем 24-29 градусов тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — ночью 12-17 градусов тепла, днем 25-30 градусов тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — ночью 9-14 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла.