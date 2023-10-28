https://uz.sputniknews.ru/20231028/prognoz-pogody-uzbekistan-29-oktyabrya-2023-40431003.html

Без осадков — погода в Узбекистане на 29 октября

Без осадков — погода в Узбекистане на 29 октября

Узгидромет сообщил о том, какая погода ожидается по стране в воскресенье

2023-10-28T16:01+0500

2023-10-28T16:01+0500

2023-10-28T16:01+0500

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прогноз погоды по узбекистану

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В воскресенье по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:

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