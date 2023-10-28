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https://uz.sputniknews.ru/20231028/prognoz-pogody-uzbekistan-29-oktyabrya-2023-40431003.html
Без осадков — погода в Узбекистане на 29 октября
Без осадков — погода в Узбекистане на 29 октября
Узгидромет сообщил о том, какая погода ожидается по стране в воскресенье
2023-10-28T16:01+0500
2023-10-28T16:01+0500
погода
узбекистан
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прогноз погоды по узбекистану
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В воскресенье по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:
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узбекистан погода прогноз погоды воскресенье 29 октября узгидромет без осадков
узбекистан погода прогноз погоды воскресенье 29 октября узгидромет без осадков

Без осадков — погода в Узбекистане на 29 октября

16:01 28.10.2023
© Министерство экологииГиссарский государственный заповедник
Гиссарский государственный заповедник - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2023
© Министерство экологии
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Узгидромет сообщил о том, какая погода ожидается по стране в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В воскресенье по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область — ночью 8-13 градусов тепла, днем — 20-25 градусов тепла
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — ночью 11-16 градусов тепла, днем 24-29 градусов тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — ночью 12-17 градусов тепла, днем 25-30 градусов тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — ночью 9-14 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла.
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