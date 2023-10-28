Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231028/prorektor-rossiya-vgik-vizit-filial-tashkent-40422385.html
Проректор российского ВГИКа посетила филиал этого вуза в Ташкенте
Проректор российского ВГИКа посетила филиал этого вуза в Ташкенте
С представителями российского вуза встретился посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов
2023-10-28T08:41+0500
2023-10-28T09:29+0500
ташкент
вгик
филиал
вуз
посол
олег мальгинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1b/40422546_0:257:960:797_1920x0_80_0_0_38bd60d60e55c4a7212c411ab21aa24c.jpg
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Делегация во главе с первым проректором российского ВГИКа Ириной Зерновой посетила филиал этого вуза в Ташкенте, сообщает Представительство Россотрудничества в Узбекистане. В рамках визита представители культового российского вуза встретились с послом РФ в Узбекистане Олегом Мальгиновым. В знак благодарности за оказываемое содействие Олегу Мальгинову была вручена памятная юбилейная медаль "100 лет ВГИК".
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1b/40422546_0:167:960:887_1920x0_80_0_0_8a26b5ca2908d4fdf4bdfbdb159a221c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент проректор россия вгик филиал представители встреча посол рф олег мальгинов
ташкент проректор россия вгик филиал представители встреча посол рф олег мальгинов

Проректор российского ВГИКа посетила филиал этого вуза в Ташкенте

08:41 28.10.2023 (обновлено: 09:29 28.10.2023)
© Русский дом в ТашкентеПосол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов и первый проректор российского ВГИКа Ирина Зернова
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов и первый проректор российского ВГИКа Ирина Зернова - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2023
© Русский дом в Ташкенте
Подписаться на
НовостиTelegram
С представителями российского вуза встретился посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Делегация во главе с первым проректором российского ВГИКа Ириной Зерновой посетила филиал этого вуза в Ташкенте, сообщает Представительство Россотрудничества в Узбекистане.
В рамках визита представители культового российского вуза встретились с послом РФ в Узбекистане Олегом Мальгиновым.
© Русский дом в ТашкентеДелегация во главе с первым проректором российского ВГИКа Ириной Зерновой посетила ташкентский филиал
Делегация во главе с первым проректором российского ВГИКа Ириной Зерновой посетила ташкентский филиал - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
Делегация во главе с первым проректором российского ВГИКа Ириной Зерновой посетила ташкентский филиал
© Русский дом в Ташкенте
"Были обсуждены состояние филиала российского вуза, перспективы его работы и развития", — говорится в сообщении.
В знак благодарности за оказываемое содействие Олегу Мальгинову была вручена памятная юбилейная медаль "100 лет ВГИК".
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0