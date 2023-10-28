https://uz.sputniknews.ru/20231028/prorektor-rossiya-vgik-vizit-filial-tashkent-40422385.html

Проректор российского ВГИКа посетила филиал этого вуза в Ташкенте

Проректор российского ВГИКа посетила филиал этого вуза в Ташкенте

С представителями российского вуза встретился посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов

2023-10-28T08:41+0500

2023-10-28T08:41+0500

2023-10-28T09:29+0500

ташкент

вгик

филиал

вуз

посол

олег мальгинов

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Делегация во главе с первым проректором российского ВГИКа Ириной Зерновой посетила филиал этого вуза в Ташкенте, сообщает Представительство Россотрудничества в Узбекистане. В рамках визита представители культового российского вуза встретились с послом РФ в Узбекистане Олегом Мальгиновым. В знак благодарности за оказываемое содействие Олегу Мальгинову была вручена памятная юбилейная медаль "100 лет ВГИК".

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