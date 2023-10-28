https://uz.sputniknews.ru/20231028/prorektor-rossiya-vgik-vizit-filial-tashkent-40422385.html
Проректор российского ВГИКа посетила филиал этого вуза в Ташкенте
Проректор российского ВГИКа посетила филиал этого вуза в Ташкенте
С представителями российского вуза встретился посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов
2023-10-28T08:41+0500
2023-10-28T08:41+0500
2023-10-28T09:29+0500
ташкент
вгик
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посол
олег мальгинов
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Делегация во главе с первым проректором российского ВГИКа Ириной Зерновой посетила филиал этого вуза в Ташкенте, сообщает Представительство Россотрудничества в Узбекистане. В рамках визита представители культового российского вуза встретились с послом РФ в Узбекистане Олегом Мальгиновым. В знак благодарности за оказываемое содействие Олегу Мальгинову была вручена памятная юбилейная медаль "100 лет ВГИК".
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ташкент проректор россия вгик филиал представители встреча посол рф олег мальгинов
ташкент проректор россия вгик филиал представители встреча посол рф олег мальгинов
Проректор российского ВГИКа посетила филиал этого вуза в Ташкенте
08:41 28.10.2023 (обновлено: 09:29 28.10.2023)
С представителями российского вуза встретился посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Делегация во главе с первым проректором российского ВГИКа Ириной Зерновой посетила филиал этого вуза в Ташкенте, сообщает Представительство Россотрудничества
в Узбекистане.
В рамках визита представители культового российского вуза встретились с послом РФ в Узбекистане Олегом Мальгиновым.
"Были обсуждены состояние филиала российского вуза, перспективы его работы и развития", — говорится в сообщении.
В знак благодарности за оказываемое содействие Олегу Мальгинову была вручена памятная юбилейная медаль "100 лет ВГИК".