https://uz.sputniknews.ru/20231028/surxandarya-konfiskatsiya-narkotiki-sgb-40428676.html

В Сурхандарье конфисковали почти 90 кг наркотиков — СГБ

В Сурхандарье конфисковали почти 90 кг наркотиков — СГБ

По данному факту возбуждено уголовное дело, принимаются необходимые меры по установлению личности владельцев наркотиков

2023-10-28T12:54+0500

2023-10-28T12:54+0500

2023-10-28T12:59+0500

узбекистан

таджикистан

госграница

наркотики

сгб

уголовное дело

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1c/40429022_0:7:1121:638_1920x0_80_0_0_3f90201b4f8a7812e57840668167989d.jpg

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. На участке узбекско-таджикской границы, проходящей по территории населенного пункта Чашма Сариасийского района обнаружили 39 кг 409 гр. "героина", 35 кг 745 гр. — "опия", 14 кг 545 гр. — "гашиша", сообщает СГБ.Все это изъяли в процессуальном порядке.В настоящее время по данному факту Следственным отделом Управления СГБ по Сурхандарьинской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 (контрабанда) Уголовного Кодекса и принимаются необходимые меры по установлению личности владельцев наркотиков.

узбекистан

таджикистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан сурхандарья конфискация наркотики сгб уголовное дело меры личность владелец