https://uz.sputniknews.ru/20231028/surxandarya-konfiskatsiya-narkotiki-sgb-40428676.html
В Сурхандарье конфисковали почти 90 кг наркотиков — СГБ
В Сурхандарье конфисковали почти 90 кг наркотиков — СГБ
По данному факту возбуждено уголовное дело, принимаются необходимые меры по установлению личности владельцев наркотиков
2023-10-28T12:54+0500
2023-10-28T12:54+0500
2023-10-28T12:59+0500
узбекистан
таджикистан
госграница
наркотики
сгб
уголовное дело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1c/40429022_0:7:1121:638_1920x0_80_0_0_3f90201b4f8a7812e57840668167989d.jpg
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. На участке узбекско-таджикской границы, проходящей по территории населенного пункта Чашма Сариасийского района обнаружили 39 кг 409 гр. "героина", 35 кг 745 гр. — "опия", 14 кг 545 гр. — "гашиша", сообщает СГБ.Все это изъяли в процессуальном порядке.В настоящее время по данному факту Следственным отделом Управления СГБ по Сурхандарьинской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 (контрабанда) Уголовного Кодекса и принимаются необходимые меры по установлению личности владельцев наркотиков.
узбекистан
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1c/40429022_31:0:1028:748_1920x0_80_0_0_87f1cef4dc06d8a0ac87b73be4534131.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан сурхандарья конфискация наркотики сгб уголовное дело меры личность владелец
узбекистан сурхандарья конфискация наркотики сгб уголовное дело меры личность владелец
В Сурхандарье конфисковали почти 90 кг наркотиков — СГБ
12:54 28.10.2023 (обновлено: 12:59 28.10.2023)
По данному факту возбуждено уголовное дело, принимаются необходимые меры по установлению личности владельцев наркотиков.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
На участке узбекско-таджикской границы, проходящей по территории населенного пункта Чашма Сариасийского района обнаружили 39 кг 409 гр. "героина", 35 кг 745 гр. — "опия", 14 кг 545 гр. — "гашиша", сообщает СГБ
.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления Службы государственной безопасности по Сурхандарьинской области совместно с военнослужащими пограничных войск, конфискована крупная партия наркотических средств, ввезенных из Республики Таджикистан", — говорится в сообщении.
Все это изъяли в процессуальном порядке.
В настоящее время по данному факту Следственным отделом Управления СГБ по Сурхандарьинской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 (контрабанда) Уголовного Кодекса и принимаются необходимые меры по установлению личности владельцев наркотиков.