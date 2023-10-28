https://uz.sputniknews.ru/20231028/tashkent-otklyucheniye-gaz-40421663.html

Сегодня в одном из районов Ташкента не будет газа

Сегодня в одном из районов Ташкента не будет газа

Причина отключения — ремонтные работы, которые продлятся до 17.00

2023-10-28T09:23+0500

2023-10-28T09:23+0500

2023-10-28T09:23+0500

ташкент

узбекистан

общество

газ

мирабадский район

ремонт

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Сегодня в махалле "А. Авлони" Мирабадского района Ташкента частично не будет газа, сообщает Hududgaz Poytaxt. Так, с 10.00 до 17.00 газа временно не будет:Причина отключения — проведение ремонтных работ. Подачу природного газа восстановят ​​после их завершения.

ташкент

узбекистан

мирабадский район

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