https://uz.sputniknews.ru/20231028/tashkent-otklyucheniye-gaz-40421663.html
Сегодня в одном из районов Ташкента не будет газа
Сегодня в одном из районов Ташкента не будет газа
Причина отключения — ремонтные работы, которые продлятся до 17.00
2023-10-28T09:23+0500
2023-10-28T09:23+0500
2023-10-28T09:23+0500
ташкент
узбекистан
общество
газ
мирабадский район
ремонт
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Сегодня в махалле "А. Авлони" Мирабадского района Ташкента частично не будет газа, сообщает Hududgaz Poytaxt. Так, с 10.00 до 17.00 газа временно не будет:Причина отключения — проведение ремонтных работ. Подачу природного газа восстановят после их завершения.
ташкент
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ташкент газ отключение мирабадский район причина ремонтные работы
ташкент газ отключение мирабадский район причина ремонтные работы
Сегодня в одном из районов Ташкента не будет газа
Причина отключения — ремонтные работы, которые продлятся до 17.00.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Сегодня в махалле "А. Авлони" Мирабадского района Ташкента частично не будет газа, сообщает Hududgaz Poytaxt
.
Так, с 10.00 до 17.00 газа временно не будет:
Причина отключения — проведение ремонтных работ. Подачу природного газа восстановят после их завершения.