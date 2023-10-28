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https://uz.sputniknews.ru/20231028/tashkent-otklyucheniye-gaz-40421663.html
Сегодня в одном из районов Ташкента не будет газа
Сегодня в одном из районов Ташкента не будет газа
Причина отключения — ремонтные работы, которые продлятся до 17.00
2023-10-28T09:23+0500
2023-10-28T09:23+0500
ташкент
узбекистан
общество
газ
мирабадский район
ремонт
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Сегодня в махалле "А. Авлони" Мирабадского района Ташкента частично не будет газа, сообщает Hududgaz Poytaxt. Так, с 10.00 до 17.00 газа временно не будет:Причина отключения — проведение ремонтных работ. Подачу природного газа восстановят ​​после их завершения.
ташкент
узбекистан
мирабадский район
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ташкент газ отключение мирабадский район причина ремонтные работы
ташкент газ отключение мирабадский район причина ремонтные работы

Сегодня в одном из районов Ташкента не будет газа

09:23 28.10.2023
© Unsplash/KWON JUNHOГорящая конфорка газовой плиты.
Горящая конфорка газовой плиты. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2023
© Unsplash/KWON JUNHO
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Причина отключения — ремонтные работы, которые продлятся до 17.00.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Сегодня в махалле "А. Авлони" Мирабадского района Ташкента частично не будет газа, сообщает Hududgaz Poytaxt.
Так, с 10.00 до 17.00 газа временно не будет:
жилые дома — 1 591 ;
оптовые потребители — 6.
Причина отключения — проведение ремонтных работ. Подачу природного газа восстановят ​​после их завершения.
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