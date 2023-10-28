https://uz.sputniknews.ru/20231028/torgovyy-kompleks-ecobozor-beruniy-tashkent-pojar-video-40425292.html

В торговом комплексе Ecobozor Beruniy в Ташкенте произошел пожар — видео

В торговом комплексе Ecobozor Beruniy в Ташкенте произошел пожар — видео

В результате инцидента пострадавших и погибших нет

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узбекистан

ташкент

пожар

видео

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В субботу в 06.58 поступила информация о пожаре в торговом комплексе Ecobozor, расположенном по улице Беруни в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщает МЧС.В 07.04 на место происшествия прибыли пять пожарно-спасательных бригад. В 07.19 пламя локализовали, к 07.26 пожар полностью потушили.Огонь уничтожил 80 кв. м фасада торгового центра и 70 кв. м — помещения общественного питания. Спасателям удалось спасти 7 тысяч кв. м здания. В результате инцидента пострадавших и погибших нет.Причины возгорания и размер материального ущерба устанавливаются, уточнили в сообщении.

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