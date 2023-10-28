https://uz.sputniknews.ru/20231028/torgovyy-kompleks-ecobozor-beruniy-tashkent-pojar-video-40425292.html
В торговом комплексе Ecobozor Beruniy в Ташкенте произошел пожар — видео
В торговом комплексе Ecobozor Beruniy в Ташкенте произошел пожар — видео
В результате инцидента пострадавших и погибших нет
2023-10-28T10:52+0500
2023-10-28T10:52+0500
2023-10-28T10:55+0500
узбекистан
ташкент
пожар
видео
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В субботу в 06.58 поступила информация о пожаре в торговом комплексе Ecobozor, расположенном по улице Беруни в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщает МЧС.В 07.04 на место происшествия прибыли пять пожарно-спасательных бригад. В 07.19 пламя локализовали, к 07.26 пожар полностью потушили.Огонь уничтожил 80 кв. м фасада торгового центра и 70 кв. м — помещения общественного питания. Спасателям удалось спасти 7 тысяч кв. м здания. В результате инцидента пострадавших и погибших нет.Причины возгорания и размер материального ущерба устанавливаются, уточнили в сообщении.
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ташкент пожар торговый комплекс ecobozor beruniy инцидент пострадавших и погибших нет
ташкент пожар торговый комплекс ecobozor beruniy инцидент пострадавших и погибших нет
В торговом комплексе Ecobozor Beruniy в Ташкенте произошел пожар — видео
10:52 28.10.2023 (обновлено: 10:55 28.10.2023)
В результате инцидента пострадавших и погибших нет.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
В субботу в 06.58 поступила информация о пожаре в торговом комплексе Ecobozor, расположенном по улице Беруни в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщает МЧС
.
В 07.04 на место происшествия прибыли пять пожарно-спасательных бригад. В 07.19 пламя локализовали, к 07.26 пожар полностью потушили.
Огонь уничтожил 80 кв. м фасада торгового центра и 70 кв. м — помещения общественного питания. Спасателям удалось спасти 7 тысяч кв. м здания.
В результате инцидента пострадавших и погибших нет.
Причины возгорания и размер материального ущерба устанавливаются, уточнили в сообщении.