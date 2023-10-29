https://uz.sputniknews.ru/20231029/40441473.html

Как сохранить молодость мозга, рассказал врач

Как сохранить молодость мозга, рассказал врач

Десять минут такой тренировки помогут сохранить когнитивные способности до глубокой старости.

2023-10-29T22:05+0500

2023-10-29T22:05+0500

2023-10-29T22:05+0500

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молодость

мозг

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Тренировку, помогающую сохранить молодость мозга, назвал создатель популярной диеты Fast 800, бывший врач и телеведущий Майкл Мосли, его цитирует The Mirror.Десять минут танцевальной активности способствуют сохранению когнитивных функций до глубокой старости, считает Мосли. По его словам, танцы помогают бороться с депрессией, улучшают память и защищают от слабоумия в большей степени, чем ходьба.Мосли считает, что достаточно проводить кратковременные, но регулярные тренировки дома. Активные танцы под музыку — отличная альтернатива для тех, кто не может найти время на спортивный зал.

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