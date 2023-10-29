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https://uz.sputniknews.ru/20231029/40441473.html
Как сохранить молодость мозга, рассказал врач
Как сохранить молодость мозга, рассказал врач
Десять минут такой тренировки помогут сохранить когнитивные способности до глубокой старости.
2023-10-29T22:05+0500
2023-10-29T22:05+0500
это интересно
здоровье
врач
молодость
мозг
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Тренировку, помогающую сохранить молодость мозга, назвал создатель популярной диеты Fast 800, бывший врач и телеведущий Майкл Мосли, его цитирует The Mirror.Десять минут танцевальной активности способствуют сохранению когнитивных функций до глубокой старости, считает Мосли. По его словам, танцы помогают бороться с депрессией, улучшают память и защищают от слабоумия в большей степени, чем ходьба.Мосли считает, что достаточно проводить кратковременные, но регулярные тренировки дома. Активные танцы под музыку — отличная альтернатива для тех, кто не может найти время на спортивный зал.
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молодость мозг тренировка врач
молодость мозг тренировка врач

Как сохранить молодость мозга, рассказал врач

22:05 29.10.2023
© Depositphotos.com / Sudok1МРТ-снимок головного мозга
МРТ-снимок головного мозга - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2023
© Depositphotos.com / Sudok1
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Десять минут такой тренировки помогут сохранить когнитивные способности до глубокой старости.
Тренировку, помогающую сохранить молодость мозга, назвал создатель популярной диеты Fast 800, бывший врач и телеведущий Майкл Мосли, его цитирует The Mirror.
Десять минут танцевальной активности способствуют сохранению когнитивных функций до глубокой старости, считает Мосли. По его словам, танцы помогают бороться с депрессией, улучшают память и защищают от слабоумия в большей степени, чем ходьба.
Мосли считает, что достаточно проводить кратковременные, но регулярные тренировки дома. Активные танцы под музыку — отличная альтернатива для тех, кто не может найти время на спортивный зал.
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