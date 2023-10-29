https://uz.sputniknews.ru/20231029/40441473.html
Как сохранить молодость мозга, рассказал врач
Как сохранить молодость мозга, рассказал врач
Десять минут такой тренировки помогут сохранить когнитивные способности до глубокой старости.
2023-10-29T22:05+0500
2023-10-29T22:05+0500
2023-10-29T22:05+0500
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врач
молодость
мозг
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Тренировку, помогающую сохранить молодость мозга, назвал создатель популярной диеты Fast 800, бывший врач и телеведущий Майкл Мосли, его цитирует The Mirror.Десять минут танцевальной активности способствуют сохранению когнитивных функций до глубокой старости, считает Мосли. По его словам, танцы помогают бороться с депрессией, улучшают память и защищают от слабоумия в большей степени, чем ходьба.Мосли считает, что достаточно проводить кратковременные, но регулярные тренировки дома. Активные танцы под музыку — отличная альтернатива для тех, кто не может найти время на спортивный зал.
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MIA „Rosiya Segodnya“
молодость мозг тренировка врач
молодость мозг тренировка врач
Как сохранить молодость мозга, рассказал врач
Десять минут такой тренировки помогут сохранить когнитивные способности до глубокой старости.
Тренировку, помогающую сохранить молодость мозга, назвал создатель популярной диеты Fast 800, бывший врач и телеведущий Майкл Мосли, его цитирует The Mirror
.
Десять минут танцевальной активности способствуют сохранению когнитивных функций до глубокой старости, считает Мосли. По его словам, танцы помогают бороться с депрессией, улучшают память и защищают от слабоумия в большей степени, чем ходьба.
Мосли считает, что достаточно проводить кратковременные, но регулярные тренировки дома. Активные танцы под музыку — отличная альтернатива для тех, кто не может найти время на спортивный зал.