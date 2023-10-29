https://uz.sputniknews.ru/20231029/indii--prigotovitsya-esche-odnoy-sverxderjavy-zapadu-ne-nado-40441304.html

Индии — приготовиться: еще одной сверхдержавы Западу не надо

Индии — приготовиться: еще одной сверхдержавы Западу не надо

Затаив дыхание, они ждут и надеются: а если в следующем году надломится и начнет разваливаться Индия?

2023-10-29T21:07+0500

2023-10-29T21:07+0500

2023-10-29T21:07+0500

колумнисты

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индия

запад

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И находят все новые поводы для своих надежд. И размышляют: а как бы эту Индию к развалу еще и подтолкнуть. И вот новый тур этого вальса, то есть дискуссия: а может, уже началось?Нынешний повод к разговору кажется сильно экзотическим: проблемы с кастами. И это довольно неожиданные проблемы, которые могут полностью опрокинуть все ожидания насчет всеобщих выборов в этой стране в 2024 году, пишет колумнист РИА Новости.Год по всему миру будет интересным — с учетом стран, где нынешние власти имеют все шансы завалиться. Список "на выход" длинный, начинается с США и Великобритании. А вот на другой стороне — там, где незапад, как-то очень много стабильности. И насчет Индии до недавних пор все были уверены, что партия Нарендры Моди (Бхаратия джаната парти) победит на третьих выборах подряд (с 2014 года). Рейтинги самого премьер-министра уверенно стоят возле цифры 75 процентов, его партия даже более популярна, чем раньше. Вдобавок на данный момент Индия оказывается самой быстрорастущей экономикой мира, ее влияние крепнет, разговоры о наступающем веке трех мировых лидеров — Китая, США и Индии — все громче: новая реальность. Не для всех приятная.И вдруг — касты. История очень длинная и запутанная, начинается с того, что 2 октября в одном только штате Бихар (правда, он по населению сопоставим с Россией — 130 миллионов человек) прошла перепись. Которая показала, что жителей, относящихся там к низшим кастам, сильно больше, чем это показывала предыдущая, еще британская перепись от 1932 года, а именно — 83 процента.Вроде бы ну и что. Но в Индии десятилетиями работала система преференций, оказываемых угнетенным кастам буквально везде и во всем. А теперь оказывается, что в штате кому-то что-то десятилетиями недодавали, и второе — штатов ведь много. Так что разговор о том, кто кому и что теперь должен, может быть очень долгим, если не бесконечным, и одна неудачная фраза любого политика может тут вызвать общенациональную бурю (когда все ругаются со всеми), перевернуть все предвыборные ожидания и рейтинги. То есть хотите уничтожить страну — запустите в ней безнадежную дискуссию о том, кто пользуется привилегиями, какими и почему.Вот на это и надеются. Вопрос в том, кто надеется. В этой истории интереснее всего не то, что происходит внутри Индии (там всегда творится миллион событий одновременно), а то, как проявляется истинная сущность тех или иных пород западников. Идейно-политический стриптиз всегда ведь веселит.С одной стороны, внешне давно уже не было таких добрых и ласковых отношений, как сегодня между Индией и США, со всеми прочими союзниками. Здесь ключевая фраза — что речь о "самой большой демократии в мире". Смысл такого подхода — как можно больше рассорить Индию с Китаем, тем более что для этого в самой стране есть сколько угодно желающих с соседом если не ссориться, то вести с ним самую жесткую конкуренцию за будущее экономическое первенство в мире. И тут картинка получается иногда эффектной — вплоть до участия Дели в структурах, которые вроде бы и не военный антикитайский блок, но что-то похожее. Друг Запада, партнер, собеседник.Но одновременно есть не просто чистые и бескомпромиссные либералы, а такие, у которых при слове "Индия" пена выступает на губах. Такие идеологи кричат своим властям: вы с кем заигрываете, с этой Индией знаете как надо?Давайте посчитаем: неожиданный и дикий скандал, устроенный Индии Канадой по поводу загадочного убийства там террориста из общины сикхов. Последствия для Канады — одно дело, но вот дистанционно внести раскол между религиозными общинами уже в самой Индии — это сильная идея.Хотя есть и многомиллионная индийская диаспора по всему миру, и вот вам публикация, по сути, о том, как (на примере Канады) сделать, чтобы эти соотечественники все переругались, и как эта ссора может перекинуться на саму страну.А вот менее известная история — тоже этого года. Какая-то финансовая контора из Нью-Йорка обвинила в махинациях корпорацию Adani, а это важная группа бизнеса для нынешней Индии. И подзаголовок, чтобы всем все стало ясно: скандал бросает сомнения на способность Моди сохранить за страной роль самой быстрорастущей экономики мира. Но вроде бы тогда все обошлось.И чтобы уж окончательно нам разъяснить картину, вот длинный список всех идеологических прегрешений Моди и его партии плюс к тщательному разбору слабостей и внутренних линий раскола индийского общества. С выводом: подобно Виктору Орбану в Венгрии, перед нами "ренегаты демократии". В общем, эта страна — не из нашей касты, и хорошо бы, чтоб она развалилась.

индия

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2023

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индия запад сверхдержава