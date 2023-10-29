https://uz.sputniknews.ru/20231029/izobretatel-uzbekistan-box-dlya-rasteniy-40396577.html

Парень из Узбекистана учит ИИ выращивать растения — история разработчика

Парень из Узбекистана учит ИИ выращивать растения — история разработчика

По мнению изобретателя, скоро такие устройства будут в каждом доме, а применять их будут также в сельском хозяйстве и даже в космосе.

2023-10-29T20:03+0500

2023-10-29T20:03+0500

2023-10-29T20:03+0500

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Алексей Крамер — 18-летний разработчик из Узбекистана. Парень создал бокс, с помощью которого можно выращивать и селекционировать растения как на Земле, так и в космосе.Такая разработка способна автоматизировать сельское хозяйство и полностью исключить участие человека. А в будущем такие боксы могут появиться в каждом доме.Историю молодого изобретателя смотрите в видео Sputnik.

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