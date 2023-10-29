https://uz.sputniknews.ru/20231029/izrail-pereshel-krasnye-linii-mojet-posledovat-otvet--iran-40438919.html
Израиль перешел красные линии, может последовать ответ — Иран
Израиль перешел красные линии, может последовать ответ — Иран
Такое заявление сделала пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси.
2023-10-29T14:22+0500
2023-10-29T14:22+0500
2023-10-29T14:22+0500
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ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Израиль перешел красные линии, это может заставить каждого принять ответные меры. Такое заявление сделала пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает РИА Новости.Ранее президент Ирана в интервью с арабской Al-Jazeera заявил, что иранская сторона не будет следовать предостережениям Соединенных Штатов о невмешательстве Тегерана в палестино-израильский конфликт.
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израиль иран красные линии ответ
израиль иран красные линии ответ
Израиль перешел красные линии, может последовать ответ — Иран
Такое заявление сделала пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси.
ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Израиль перешел красные линии, это может заставить каждого принять ответные меры. Такое заявление сделала пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает РИА Новости.
"Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю", - говорится в сообщении пресс-службы в соцсети Х.
Ранее президент Ирана в интервью с арабской Al-Jazeera заявил, что иранская сторона не будет следовать предостережениям Соединенных Штатов о невмешательстве Тегерана в палестино-израильский конфликт.