https://uz.sputniknews.ru/20231029/izrail-pereshel-krasnye-linii-mojet-posledovat-otvet--iran-40438919.html

Израиль перешел красные линии, может последовать ответ — Иран

Израиль перешел красные линии, может последовать ответ — Иран

Такое заявление сделала пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси.

2023-10-29T14:22+0500

2023-10-29T14:22+0500

2023-10-29T14:22+0500

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конфликт

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ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Израиль перешел красные линии, это может заставить каждого принять ответные меры. Такое заявление сделала пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает РИА Новости.Ранее президент Ирана в интервью с арабской Al-Jazeera заявил, что иранская сторона не будет следовать предостережениям Соединенных Штатов о невмешательстве Тегерана в палестино-израильский конфликт.

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