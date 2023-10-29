https://uz.sputniknews.ru/20231029/mirziyoev-pozdravil-erdogana-so-100-letiem-turetskoy-respvbliki-40441166.html

Мирзиёев поздравил Эрдогана со 100-летием Турецкой Респвблики

Мирзиёев поздравил Эрдогана со 100-летием Турецкой Респвблики

Глава Узбекистана пожелал братскому турецкому народу мира, долговечного развития и процветания.

2023-10-29T15:03+0500

2023-10-29T15:03+0500

2023-10-29T15:03+0500

узбекистан

турция

политика

шавкат мирзиёев

реджеп тайип эрдоган

поздравление

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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с национальным праздником – 100-летием Турецкой Республики, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Лидер Узбекистана отметил высокий уровень стратегического партнерства между двумя народами, основанное на общности языков и традиций, принципах взаимного уважения и понимания.Шавкат Мирзиёев пожелал Эрдогану и членам его семьи крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому турецкому народу - мира, долговечного развития и процветания.

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