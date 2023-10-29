https://uz.sputniknews.ru/20231029/mirziyoev-pozdravil-erdogana-so-100-letiem-turetskoy-respvbliki-40441166.html
Мирзиёев поздравил Эрдогана со 100-летием Турецкой Респвблики
Мирзиёев поздравил Эрдогана со 100-летием Турецкой Респвблики
Глава Узбекистана пожелал братскому турецкому народу мира, долговечного развития и процветания.
2023-10-29T15:03+0500
2023-10-29T15:03+0500
2023-10-29T15:03+0500
узбекистан
турция
политика
шавкат мирзиёев
реджеп тайип эрдоган
поздравление
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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с национальным праздником – 100-летием Турецкой Республики, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Лидер Узбекистана отметил высокий уровень стратегического партнерства между двумя народами, основанное на общности языков и традиций, принципах взаимного уважения и понимания.Шавкат Мирзиёев пожелал Эрдогану и членам его семьи крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому турецкому народу - мира, долговечного развития и процветания.
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шавкат мирзиёев редеп тайип эрдоган поздравление турецкая республика
шавкат мирзиёев редеп тайип эрдоган поздравление турецкая республика
Мирзиёев поздравил Эрдогана со 100-летием Турецкой Респвблики
Глава Узбекистана пожелал братскому турецкому народу мира, долговечного развития и процветания.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с национальным праздником – 100-летием Турецкой Республики, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов в своем Telegram-канале
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Лидер Узбекистана отметил высокий уровень стратегического партнерства между двумя народами, основанное на общности языков и традиций, принципах взаимного уважения и понимания.
"Уверен, что вместе мы полностью реализуем все крупные проекты и конкретные программы, о которых мы договорились во имя обеспечения общего процветания наших народов, и обязательно достигнем намеченных высоких рубежей", - говорится в поздравлении.
Шавкат Мирзиёев пожелал Эрдогану и членам его семьи крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому турецкому народу - мира, долговечного развития и процветания.