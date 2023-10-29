https://uz.sputniknews.ru/20231029/prognoz-pogody-tashkent-29-oktyabrya-2023-40431335.html
Становится теплее — прогноз погоды в Ташкенте на 29 октября
Становится теплее — прогноз погоды в Ташкенте на 29 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в воскресенье
2023-10-29T05:11+0500
2023-10-29T05:11+0500
2023-10-29T05:11+0500
ташкент
погода
погода в ташкенте
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/18/40258123_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_92607410006ae1741ba5bea0428b793d.jpg
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В столице Узбекистана переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура днем — 26-28 градусов тепла.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/18/40258123_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e8f65a37616b1391352cfc2d7c9c65b6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент прогноз погоды воскресенье жители гости столица узгидромет 29 октября 2023
ташкент прогноз погоды воскресенье жители гости столица узгидромет 29 октября 2023
Становится теплее — прогноз погоды в Ташкенте на 29 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik.
В столице Узбекистана переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Температура днем — 26-28 градусов тепла.