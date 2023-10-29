Тепло и сухо: прогноз погоды в Узбекистане на 30 октября
© Sputnik / Abdubakir YunusovОсень в Ташкенте
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
По данным Узгидромета, в понедельник в Узбекистане осадков не ожидается.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В понедельник на всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 11-16, днем 24-29 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 10-15,
днем 24-29 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 9-14, днем 23-28 градусов тепла;
предгорные и горные районе республики: ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла.