https://uz.sputniknews.ru/20231029/teplo-i-suxo-prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-30-oktyabrya-40442373.html

Тепло и сухо: прогноз погоды в Узбекистане на 30 октября

Тепло и сухо: прогноз погоды в Узбекистане на 30 октября

По данным Узгидромета, в понедельник в Узбекистане осадков не ожидается. 29.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-29T16:39+0500

2023-10-29T16:39+0500

2023-10-29T16:39+0500

узбекистан

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прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В понедельник на всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:

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