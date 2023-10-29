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https://uz.sputniknews.ru/20231029/teplo-i-suxo-prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-30-oktyabrya-40442373.html
Тепло и сухо: прогноз погоды в Узбекистане на 30 октября
Тепло и сухо: прогноз погоды в Узбекистане на 30 октября
По данным Узгидромета, в понедельник в Узбекистане осадков не ожидается. 29.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-29T16:39+0500
2023-10-29T16:39+0500
узбекистан
погода
погода в узбекистане
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В понедельник на всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:
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Тепло и сухо: прогноз погоды в Узбекистане на 30 октября

16:39 29.10.2023
© Sputnik / Abdubakir YunusovОсень в Ташкенте
Осень в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2023
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
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По данным Узгидромета, в понедельник в Узбекистане осадков не ожидается.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В понедельник на всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 11-16, днем 24-29 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 10-15,
днем 24-29 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 9-14, днем 23-28 градусов тепла;
предгорные и горные районе республики: ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла.
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