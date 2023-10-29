https://uz.sputniknews.ru/20231029/uzbekistan-i-knr-dogovorilis-ukreplyat-svyazi-v-sferax-kultury-i-turizma-40445786.html

Узбекистан и КНР договорились укреплять связи в сферах культуры и туризма

Узбекистан и КНР договорились укреплять связи в сферах культуры и туризма

Глава Сената Олий Мажлиса встретилась с делегацией во главе с министром культуры и туризма КНР.

2023-10-29T17:25+0500

2023-10-29T17:25+0500

2023-10-29T17:25+0500

узбекистан

общество

сенат республики узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева приняла в субботу делегацию во главе с министром культуры и туризма Китая Ху Хепином, сообщает пресс-служба Сената.Стороны обсудили дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества, межпарламентского диалога и культурно-гуманитарного обмена."В ходе беседы акцентировано внимание межпарламентским связям и отмечалось, что они являются важным механизмом дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнерства между нашими странами. Подчеркивалось, что имеются все возможности для активизации взаимного сотрудничества между Олий Мажлисом и Всекитайским собранием народных представителей, необходимо объединить усилия в сфере культуры и туризма", - говорится в сообщении.Участники встречи особое внимание уделили вопросам сотрудничества в сфере культуры и туризма, выдвинули предложения по реализации совместных исследовательских проектов по изучению общей культуры двух стран, запуску при содействии Фонда Шелкового пути программы по формированию туристского коридора между городами двух стран, с последующим включением в нее других стран Центральной Азии.Стороны также договорились чаще проводить в Дни культуры, а также активизировать деятельность культурных центров.Ху Хепин также встретился в субботу с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили и министром экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азизом Абдухакимовым.

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