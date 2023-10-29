https://uz.sputniknews.ru/20231029/v-neskolkix-rayonax-tashkenta-zavtra-otklyuchat-goryachuyu-vodu-40440627.html

В нескольких районах Ташкента завтра отключат горячую воду

В нескольких районах Ташкента завтра отключат горячую воду

Горячей воды не будет 30 и 31 октября в некоторых частях Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов. 29.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-29T13:37+0500

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2023-10-29T13:37+0500

узбекистан

ташкент

горячая вода

газ

отключение воды

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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В нескольких районах Ташкента 30 и 31 октября не будет горячей воды. Связано это с тем, что в котельной ТЦ-1 отключат газоснабжение для проведения плановых работ на газопроводе высокого давления, сообщает Veolia Energy Ташкент.Без горячей воды останутся дома по следующим адресам:Юнусабадский р-н: м-вы Ц-4, Ц-5, Ц-6, ул А.Дониша, Эргашева, Бадамзар, Богишамол, Гулямова, Гидрометцентр, А.Темура.Мирзо-Улугбекский р-н: ул.Навнихол, Неъмат, Шахриобод, Дурмон Йули, Муминова, Зиёлилар, Ходжибаева, Каландар, М.Улугбек, Левитана, Территория Госпиталя МО РУз, Сайрам, Буюк Ипак Йули, М.Юсуф, Мустакиллик, Аккурганская, Иргашева, К.Ниязова, Муртазаева, П.Салар, П.Пишпекская, пл.Х.Алимджана, м-вы Ц-1, Ц-2, Ялангач, Буз-1, Паркентская.Яшнабадский р-н: м-вы Боткина, Ташсельмаш, ул.Мирзо Улугбек, Риёзий, Паркенсткая, Циолковская, Махтумкули.Воду включат после возобновления газоснабжения газа в котельной, ориентировочно к полуночи 31 октября.

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узбекистан, ташкент, горячая вода, газ, отключение воды