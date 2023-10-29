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https://uz.sputniknews.ru/20231029/v-uzbekistane-razrabotali-zakon-protiv-shuma-i-nepriyatnogo-zapaxa-40446157.html
В Узбекистане разработали закон против шума и неприятного запаха
В Узбекистане разработали закон против шума и неприятного запаха
В частности, документ устанавливает "бесшумный" ночной период и создание системы "Единый геоинформационный портал вредных шумов и неприятных запахов".
2023-10-29T19:08+0500
2023-10-29T19:08+0500
узбекистан
общество
законопроект
запах
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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана разработало законопроект, предусматривающий меры для защиты граждан и окружающей среды от вредных шумов и неприятных запахов.В частности, документ устанавливает "бесшумные" часы. В будни запрет на шум будет действовать с 23.00 до 7.00, в выходные и праздники – с 21.00 до 8.00.В этот период будет запрещено:Запрет может вступить в силу с 1 января 2024 года.Кроме того, в соответствии с документом создадут систему "Единый геоинформационный портал вредных шумов и неприятных запахов", утвердят санитарные нормы и правила по запахам и световым шумам, примут меры по внедрению современных водораспылительных технологий микроклимата, позволяющих предотвратить выброс пыли и ее распространение в окружающую среду при строительстве, ремонте и сносе зданий и сооружений для предотвращения загрязнения воздуха.
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узбекистан закон шум неприятный запах
узбекистан закон шум неприятный запах

В Узбекистане разработали закон против шума и неприятного запаха

19:08 29.10.2023
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Apple выпустила большие наушники за 63 тысячи рублей - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2023
© Apple
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В частности, документ устанавливает "бесшумный" ночной период и создание системы "Единый геоинформационный портал вредных шумов и неприятных запахов".
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана разработало законопроект, предусматривающий меры для защиты граждан и окружающей среды от вредных шумов и неприятных запахов.
В частности, документ устанавливает "бесшумные" часы. В будни запрет на шум будет действовать с 23.00 до 7.00, в выходные и праздники – с 21.00 до 8.00.
В этот период будет запрещено:
создавать шумы, превышающие допустимый уровень, от внешних и внутренних источников в жилых помещениях и населенных пунктах, а также издавать шумы, соответствующие допустимым уровнем шума, но причиняющие существенное беспокойство жителям;
применять устройства с электрическим и бензиновым двигателем, средства для автоматической мойки автотранспортных средств и другие устройства для обрезки деревьев, стрижки газонов и травы в населенных пунктах;
использовать звуковые устройства автомобилей в населенных пунктах; запрет относится также к транспортным средствам экспресс- и специальных служб с проблесковыми маячками синего, красного или сине-красного цвета;
проводить развлекательные, музыкальные, концертные, спортивные, рекламные и другие мероприятия под открытым небом в населенных пунктах;
проводить строительные и ремонтные работы в частных и многоквартирных домах, за исключением ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с электро-, газо-, тепло- и питьевым водоснабжением, а также ситуаций, потенциально представляющих опасность для жизни, здоровья или имущества граждан, и иных ЧС.
Запрет может вступить в силу с 1 января 2024 года.
Кроме того, в соответствии с документом создадут систему "Единый геоинформационный портал вредных шумов и неприятных запахов", утвердят санитарные нормы и правила по запахам и световым шумам, примут меры по внедрению современных водораспылительных технологий микроклимата, позволяющих предотвратить выброс пыли и ее распространение в окружающую среду при строительстве, ремонте и сносе зданий и сооружений для предотвращения загрязнения воздуха.
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