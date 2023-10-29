https://uz.sputniknews.ru/20231029/v-uzbekistane-razrabotali-zakon-protiv-shuma-i-nepriyatnogo-zapaxa-40446157.html

В Узбекистане разработали закон против шума и неприятного запаха

В Узбекистане разработали закон против шума и неприятного запаха

В частности, документ устанавливает "бесшумный" ночной период и создание системы "Единый геоинформационный портал вредных шумов и неприятных запахов".

2023-10-29T19:08+0500

2023-10-29T19:08+0500

2023-10-29T19:08+0500

узбекистан

общество

законопроект

запах

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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана разработало законопроект, предусматривающий меры для защиты граждан и окружающей среды от вредных шумов и неприятных запахов.В частности, документ устанавливает "бесшумные" часы. В будни запрет на шум будет действовать с 23.00 до 7.00, в выходные и праздники – с 21.00 до 8.00.В этот период будет запрещено:Запрет может вступить в силу с 1 января 2024 года.Кроме того, в соответствии с документом создадут систему "Единый геоинформационный портал вредных шумов и неприятных запахов", утвердят санитарные нормы и правила по запахам и световым шумам, примут меры по внедрению современных водораспылительных технологий микроклимата, позволяющих предотвратить выброс пыли и ее распространение в окружающую среду при строительстве, ремонте и сносе зданий и сооружений для предотвращения загрязнения воздуха.

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