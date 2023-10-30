https://uz.sputniknews.ru/20231030/40497378.html

Как сохранить здоровье после 40, рассказала врач

Как сохранить здоровье после 40, рассказала врач

Пищевые привычки определяют количество энергии, работу ЖКТ, гормональной системы, вес и даже настроение, объяснила специалист.

2023-10-30T22:08+0500

2023-10-30T22:08+0500

2023-10-30T22:08+0500

это интересно

здоровье

врач

молодость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1e/40497545_0:103:1350:862_1920x0_80_0_0_13827b96ad37342afdda5a534a7c0e70.png

Пищевые привычки, которые помогут сохранить фигуру и здоровье в зрелом возрасте, в интервью порталу "Доктор Питер" перечислила врач Екатерина Волкова.Рекомендации1. Есть белок каждый день. Именно белок дает сытость, которая остается надолго. К тому же это "адекватные" калории: они приносят пользу, не откладываясь на животе и боках. Обрывки белковых цепей — аминокислоты — идут на построение гормонов, волос, мышц, помогут избежать депрессии, сохранить молодость кожи.2. Не забывать про жиры. Это не враг организма, не стоит исключать жиры из рациона. Они необходимы для всех систем, помогают оставаться здоровым и энергичным. Чтобы жиры приносили только пользу, делайте акцент на продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, — оливковое масло, рыбу, орехи. Также нельзя забывать о животных жирах — мясе и молочных продуктах.3. Включать овощи в каждый прием пищи. Половину порции необходимо отводить под морковь, капусту, зелень, перец, томаты, огурцы. Если появляется вздутие, замените сырые овощи вареными или тушеными. Они не только служат источником клетчатки, но и поддерживают нормальную микрофлору кишечника, а это отсутствие проблем с ЖКТ, крепкий иммунитет и хороший метаболизм.4. Употреблять продукты с максимальной концентрацией полезных веществ — витаминов и минералов. После 40 лет особенно нужен йод (поддерживает либидо и здоровье молочных желез), витамин В12 (защищает от депрессии), а также витамин В6 (его вообще принято считать "витамином счастья").5. Важен кальций, который необходим для здоровья костей. Он содержится в молочных продуктах, черносливе, листовых овощах, цветной капусте и куриных яйцах.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

здоровье врач после 40