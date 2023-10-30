https://uz.sputniknews.ru/20231030/armiya-izrailya-nanesla-udar-po-sirii-40451316.html

Армия Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре Сирии

Армия Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре Сирии

Армия Израиля заявила, что нанесла удар по инфраструктуре Сирии за обстрелы

2023-10-30T09:15+0500

2023-10-30T09:15+0500

2023-10-30T11:18+0500

в мире

хамас

израиль

палестино-израильский конфликт

удар

сирия

цахал

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии в ответ на обстрелы по стране, сообщает РИА Новости.Ранее армия Израиля заявляла, что зафиксировала обстрел со стороны Сирии и открыла ответный огонь.Обострение конфликта на Ближнем Востоке Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. Число жертв в Секторе Газа превысило восемь тысяч, половина из них дети, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

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