https://uz.sputniknews.ru/20231030/chto-nashli-v-arxitekturnom-pamyatnike-axsikent-40494359.html
Что нашли в архитектурном памятнике "Ахсикент"
Что нашли в архитектурном памятнике "Ахсикент"
В ходе раскопок в Намангане ученые обнаружили множество уникальных предметов.
2023-10-30T21:43+0500
2023-10-30T21:43+0500
2023-10-30T21:43+0500
видео
узбекистан
наманган
наманганская область
археологические раскопки
археологический памятник
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В настоящее время археологи проводят раскопки в архитектурном памятнике "Ахсикент" в Намангане.На сегодняшний день археологи обнаружили оборонительную стену XII-XIII веков, а также древний водопровод, относящийся к X веку, и уникальные шестиугольные стройматериалы.Среди редких находок также медеплавильная печь, кузнечные мастерские и лавки. И даже остатки бани начала XI-XIII веков.Что еще нашли ученые на месте древнего поселения – смотрите в видео Sputnik.
узбекистан
наманган
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ахкисент архитектурный памятник видео
ахкисент архитектурный памятник видео
Что нашли в архитектурном памятнике "Ахсикент"
Эксклюзив
В ходе раскопок в Намангане ученые обнаружили множество уникальных предметов.
В настоящее время археологи проводят раскопки в архитектурном памятнике "Ахсикент" в Намангане.
На сегодняшний день археологи обнаружили оборонительную стену XII-XIII веков, а также древний водопровод, относящийся к X веку, и уникальные шестиугольные стройматериалы.
Среди редких находок также медеплавильная печь, кузнечные мастерские и лавки. И даже остатки бани начала XI-XIII веков.
Что еще нашли ученые на месте древнего поселения – смотрите в видео Sputnik.