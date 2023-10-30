https://uz.sputniknews.ru/20231030/chto-nashli-v-arxitekturnom-pamyatnike-axsikent-40494359.html

Что нашли в архитектурном памятнике "Ахсикент"

Что нашли в архитектурном памятнике "Ахсикент"

В ходе раскопок в Намангане ученые обнаружили множество уникальных предметов.

2023-10-30T21:43+0500

2023-10-30T21:43+0500

2023-10-30T21:43+0500

видео

узбекистан

наманган

наманганская область

археологические раскопки

археологический памятник

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В настоящее время археологи проводят раскопки в архитектурном памятнике "Ахсикент" в Намангане.На сегодняшний день археологи обнаружили оборонительную стену XII-XIII веков, а также древний водопровод, относящийся к X веку, и уникальные шестиугольные стройматериалы.Среди редких находок также медеплавильная печь, кузнечные мастерские и лавки. И даже остатки бани начала XI-XIII веков.Что еще нашли ученые на месте древнего поселения – смотрите в видео Sputnik.

узбекистан

наманган

наманганская область

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