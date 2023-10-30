Делегация Узбекистана посетит Китай для изучения опыта в сфере туризма
09:49 30.10.2023 (обновлено: 11:26 30.10.2023)
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанТрехсторонняя встреча между министром культуры и туризма Китая Ху Хэпином, генсеком Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили и министром экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азизом Абдухакимовым.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
В Ташкенте прошла трехсторонняя встреча между министром культуры и туризма Китая Ху Хэпином, генсеком Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили и министром экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азизом Абдухакимовым.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Делегация Комитета Узбекистана по туризму посетит Китай для изучения опыта в сфере туризма, а также разработки предложений и проектов стратегии развития туризма до 2030 года. Об этом сообщает Минэкологии.
Такая договоренность достигнута в ходе трехсторонней встречи между министром культуры и туризма Китая Ху Хэпином, генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили и министром экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азизом Абдухакимовым.
Азиз Абдухакимов отметил значимость визита Ху Хэпина в Узбекистан и то, что данная встреча послужит не только определению перспектив двустороннего сотрудничества в сфере туризма, но и обозначит совместные действия в рамках UNWTO.
Китайская сторона подчеркнула, что Узбекистан является стратегическим партнером в сфере туризма. Ху Хэпину подробно рассказали о проводимой работе по увеличению взаимного туристического потока, развитию туристической инфраструктуры в республике, предоставляемых льготах для инвесторов.
В свою очередь китайской стороне была выражена благодарность за включение Узбекистана в список рекомендуемых стран для посещения туристами из Китая в марте 2023 года.
"... между Узбекистаном и Китаем в настоящее время три авиакомпании — "Uzbekistan Airways", "China Southers Airlines" и "Loongair" — осуществляют 11 рейсов в неделю. В рамках встречи состоялся обмен мнениями о расширении количества рейсов в будущем. Китайской стороне было предложено модернизировать региональные аэропорты республики на основе государственно-частного партнерства", — говорится в сообщении.
Принимая во внимание важность расширения трехстороннего сотрудничества между Китаем, Узбекистаном и UNWTO, Ху Хэпин отметил, что целесообразно рассмотреть возможности реализации предложений и проектов, выдвинутых Узбекистаном в рамках проекта "Один пояс – один путь".
Министр предложил продвигать возможности эко, "зеленого", интеллектуального и культурного туризма в Узбекистане как наиболее популярных туристических направлений среди китайских туристов. Он также заявил, что готов расширять сотрудничество в области разработок специальных туристических продуктов и маршрутов для китайских туристов, подготовке кадров и гидов.
В свою очередь, Генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили выразил искреннюю признательность Узбекистану за организацию юбилейной сессии Генассамблеи на высоком уровне в Самарканде и подчеркнул, что приступит к реализации предложений и инициатив, выдвинутых главой Узбекистана на сессии UNWTO сразу по возвращению в Мадрид.
Он также выдвинул инициативу трехстороннего сотрудничества, включающую приглашение преподавателей и специалистов из Китая в Международную академию туризма UNWTO, открывшуюся в Самарканде.
Кроме того, Пололикашвили предложил совместно с недавно созданным тематическим офисом UNWTO в Самарканде и ведущими экспертами Китая разработать новые проекты на тему "Туризм на Шелковом пути" и включить турцентры Узбекистана в международный туристический альянс городов "Шелкового пути".
Стороны договорились организовать трехстороннюю встречу в подобном формате в Китае в 2024 году.