https://uz.sputniknews.ru/20231030/dostavka-posylok-v-uzbekistan-stala-udobnee-40481391.html

Доставка посылок в Узбекистан стала удобнее

Доставка посылок в Узбекистан стала удобнее

Отправлять посылки – это просто и удобно. Так можно передать своим близким что-то важное и нужное.

2023-10-30T15:53+0500

2023-10-30T15:53+0500

2023-10-30T17:06+0500

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Компания Boxberry быстро привезет ваши посылки из России в Узбекистан, а оформить посылку можно без регистрации на сайте службы доставки. Рассказываем, как подготовить документы на отправку и получить посылку.Шаг 1: оформляем отправку онлайнДля начала вам нужно оформить ваше отправление: зайдите на сайт Boxberry и заполните все данные, необходимые для оформления посылки.Регистрироваться и авторизовываться не нужно, все оформление происходит онлайн:1. Выберите отделение, в котором вам будет удобно отправить посылку, и пункт выдачи, откуда получатель будет ее забирать. Boxberry доставляет посылки в 25 отделений Узбекистана, которые находятся в 18 городах страны.2. Введите свои данные и данные получателя, а также заполните информацию о посылке.3. После оформления вы получите номер накладной. Его нужно будет назвать оператору отделения Boxberry, когда будете передавать посылку на доставку.Если вы будете отправлять посылку из Москвы в Ташкент в коробе размером XS, то стоимость составит 1 077 рублей. Узнать стоимость вашего отправления можно в калькуляторе на сайте Boxberry.Шаг 2: отправляем посылку в отделенииБерите с собой паспорт, вещи для отправки, сохраненный номер накладной и передавайте посылку оператору партнерского отделения Boxberry.Обращаем ваше внимание, что вся упаковка для посылок предоставляется бесплатно. Вы можете выбрать подходящие коробку или пакет для вашего отправления.В Boxberry принимают на доставку посылки весом до 15 кг. Позаботьтесь о внутреннем наполнении коробки заранее — вещи оберните в пузырчатую пленку, а свободное пространство заполните мятой бумагой. Это сделает доставку еще более бережной.Шаг 3: получаем посылку в УзбекистанеМестонахождение посылки удобно отслеживать на сайте Boxberry — просто введите трек-номер в строку поиска, и вы узнаете, где находится ваше отправление.Посылка из Москвы будет в Ташкенте через 9 дней. В среднем доставка из России в Узбекистан занимает 14 дней, а точные сроки вы увидите при оформлении посылки.Как только посылка поступит в отделение получателя, ему придет уведомление на телефон. Вы также получите сообщение, что посылка готова к выдаче. После этого получатель может приходить в отделение с паспортом и забирать посылку.Отправляйте посылки друзьям и родным в Узбекистан. Будьте ближе! Будьте с Boxberry.Реклама. ООО "Боксберри Юнион", ОГРН 1207700132661, erid= LjN8KRFtSМатериал опубликован на коммерческих условиях.

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