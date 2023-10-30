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ЕЭК совместно с европейским бюро ВОЗ будут бороться с инфекциями
ЕЭК совместно с европейским бюро ВОЗ будут бороться с инфекциями
Интеграцию и усиление партнерства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения обсудили глава департамента ЕЭК Наталья Жукова и глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
2023-10-30T15:34+0500
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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. План мероприятий по укреплению сотрудничества между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями обсудили директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Наталья Жукова и глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, в ходе встречи стороны обсудили план мероприятий по реализации меморандума о взаимопонимании между двумя организациями, вопросы интеграции и углубления взаимодействия в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия жителей европейских стран и противодействия распространению инфекционных заболеваний.Встреча прошла на полях 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Астане, в которой принимала участие Наталья Жукова.В рамках мероприятий 73-й сессии ВОЗ Наталья Жукова также провела рабочие встречи с представителями уполномоченных органов стран Союза, представителями программ Европейского регионального бюро ВОЗ, министерств здравоохранений государств ЕАЭС и СНГ, международных организаций в сфере применения санитарных мер.Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Европейским региональным бюро ВОЗ был подписан в 2021 году. Его цель — укрепление взаимодействия ЕЭК и ВОЗ по актуальным направлениям сохранения и обеспечения здоровья населения, определение общих сфер для развития взаимодействия и взаимосогласованных форм сотрудничества ЕЭК и ВОЗ в евразийском регионе.
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еаэс еэк воз европейский комитет инфекции
еаэс еэк воз европейский комитет инфекции
ЕЭК совместно с европейским бюро ВОЗ будут бороться с инфекциями
15:34 30.10.2023 (обновлено: 16:49 30.10.2023)
Интеграцию и усиление партнерства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения обсудили глава департамента ЕЭК Наталья Жукова и глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. План мероприятий по укреплению сотрудничества между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями обсудили директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Наталья Жукова и глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Как сообщили
в пресс-службе ЕЭК, в ходе встречи стороны обсудили план мероприятий по реализации меморандума о взаимопонимании между двумя организациями, вопросы интеграции и углубления взаимодействия в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия жителей европейских стран и противодействия распространению инфекционных заболеваний.
Встреча прошла на полях 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Астане, в которой принимала участие Наталья Жукова.
"Диалог между Комиссией и Всемирной организацией здравоохранения перешел на новый, более высокий уровень и продолжает активно развиваться с момента заключения Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Европейским региональным бюро ВОЗ", — отметила она.
В рамках мероприятий 73-й сессии ВОЗ Наталья Жукова также провела рабочие встречи с представителями уполномоченных органов стран Союза, представителями программ Европейского регионального бюро ВОЗ, министерств здравоохранений государств ЕАЭС и СНГ, международных организаций в сфере применения санитарных мер.
Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Европейским региональным бюро ВОЗ был подписан в 2021 году. Его цель — укрепление взаимодействия ЕЭК и ВОЗ по актуальным направлениям сохранения и обеспечения здоровья населения, определение общих сфер для развития взаимодействия и взаимосогласованных форм сотрудничества ЕЭК и ВОЗ в евразийском регионе.