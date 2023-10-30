https://uz.sputniknews.ru/20231030/eaes-voz-borotsya-s-infektsiyami-40480549.html

ЕЭК совместно с европейским бюро ВОЗ будут бороться с инфекциями

ЕЭК совместно с европейским бюро ВОЗ будут бороться с инфекциями

Интеграцию и усиление партнерства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения обсудили глава департамента ЕЭК Наталья Жукова и глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

2023-10-30T15:34+0500

2023-10-30T15:34+0500

2023-10-30T16:49+0500

еаэс и узбекистан

еэк

еаэс

здоровье

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1e/40480359_0:2:1281:722_1920x0_80_0_0_da66c84e9278e8ad13cb1e30aaa54021.jpg

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. План мероприятий по укреплению сотрудничества между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями обсудили директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Наталья Жукова и глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, в ходе встречи стороны обсудили план мероприятий по реализации меморандума о взаимопонимании между двумя организациями, вопросы интеграции и углубления взаимодействия в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия жителей европейских стран и противодействия распространению инфекционных заболеваний.Встреча прошла на полях 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Астане, в которой принимала участие Наталья Жукова.В рамках мероприятий 73-й сессии ВОЗ Наталья Жукова также провела рабочие встречи с представителями уполномоченных органов стран Союза, представителями программ Европейского регионального бюро ВОЗ, министерств здравоохранений государств ЕАЭС и СНГ, международных организаций в сфере применения санитарных мер.Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Европейским региональным бюро ВОЗ был подписан в 2021 году. Его цель — укрепление взаимодействия ЕЭК и ВОЗ по актуальным направлениям сохранения и обеспечения здоровья населения, определение общих сфер для развития взаимодействия и взаимосогласованных форм сотрудничества ЕЭК и ВОЗ в евразийском регионе.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс еэк воз европейский комитет инфекции