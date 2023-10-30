https://uz.sputniknews.ru/20231030/elektrotexnicheskaya-produktsiya-uzbekistana-afganistan-40485262.html

Made in Uzbekistan: электротехническую продукцию Узбекистана представили в Афганистане

Made in Uzbekistan: электротехническую продукцию Узбекистана представили в Афганистане

На стендах узбекских производителей представлено более 30 наименований продукции, востребованных на афганском рынке

2023-10-30T16:48+0500

2023-10-30T16:48+0500

2023-10-30T16:54+0500

экономика

узбекистан

афганистан

узэлтехсаноат

выставка

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. На выставке промышленной продукции, которая проходит в Афганистане с 29 по 31 октября текущего года, представлена электротехническая продукция узбекской промышленности, сообщает ассоциация “Узэлтехсаноат”. Делегацию Узбекистана возглавляет заместитель премьер-министра страны Джамшид Ходжаев. На выставке представлено более 30 наименований продукции, востребованных на афганском рынке. В частности, кабельно-проводниковая продукция, солнечные батареи, инверторы, бытовая техника, sim-карты и другие виды электротехнической продукции. Председатель ассоциации “Узэлтехсаноат” провел переговоры с представителями афганского правительства и предоставил подробную информацию о возможностях электротехнической промышленности Узбекистана. В рамках выставки планируется наладить сотрудничество с государственными и неправительственными организациями Афганистана по экспорту электротехнической продукции.

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