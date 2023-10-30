https://uz.sputniknews.ru/20231030/elektrotexnicheskaya-produktsiya-uzbekistana-afganistan-40485262.html
Made in Uzbekistan: электротехническую продукцию Узбекистана представили в Афганистане
Made in Uzbekistan: электротехническую продукцию Узбекистана представили в Афганистане
На стендах узбекских производителей представлено более 30 наименований продукции, востребованных на афганском рынке
2023-10-30T16:48+0500
2023-10-30T16:48+0500
2023-10-30T16:54+0500
экономика
узбекистан
афганистан
узэлтехсаноат
выставка
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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. На выставке промышленной продукции, которая проходит в Афганистане с 29 по 31 октября текущего года, представлена электротехническая продукция узбекской промышленности, сообщает ассоциация “Узэлтехсаноат”. Делегацию Узбекистана возглавляет заместитель премьер-министра страны Джамшид Ходжаев. На выставке представлено более 30 наименований продукции, востребованных на афганском рынке. В частности, кабельно-проводниковая продукция, солнечные батареи, инверторы, бытовая техника, sim-карты и другие виды электротехнической продукции. Председатель ассоциации “Узэлтехсаноат” провел переговоры с представителями афганского правительства и предоставил подробную информацию о возможностях электротехнической промышленности Узбекистана. В рамках выставки планируется наладить сотрудничество с государственными и неправительственными организациями Афганистана по экспорту электротехнической продукции.
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узбекистан афганистан выставка электротехническая продукция узэлтехсаноат
узбекистан афганистан выставка электротехническая продукция узэлтехсаноат
Made in Uzbekistan: электротехническую продукцию Узбекистана представили в Афганистане
16:48 30.10.2023 (обновлено: 16:54 30.10.2023)
На стендах узбекских производителей представлено более 30 наименований продукции, востребованных на афганском рынке.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik.
На выставке промышленной продукции, которая проходит в Афганистане с 29 по 31 октября текущего года, представлена электротехническая продукция узбекской промышленности, сообщает ассоциация “Узэлтехсаноат”
.
Делегацию Узбекистана возглавляет заместитель премьер-министра страны Джамшид Ходжаев.
На выставке представлено более 30 наименований продукции, востребованных на афганском рынке. В частности, кабельно-проводниковая продукция, солнечные батареи, инверторы, бытовая техника, sim-карты и другие виды электротехнической продукции.
Председатель ассоциации “Узэлтехсаноат” провел переговоры с представителями афганского правительства и предоставил подробную информацию о возможностях электротехнической промышленности Узбекистана.
"Также в центре обсуждения были перспективы установления двустороннего торгово-экономического сотрудничества в этом направлении", — говорится в сообщении.
В рамках выставки планируется наладить сотрудничество с государственными и неправительственными организациями Афганистана по экспорту электротехнической продукции.