https://uz.sputniknews.ru/20231030/kakaya-srednyaya-zarplata-v-uzbekistane--infografika-40494572.html
Какая средняя зарплата в Узбекистане — инфографика
Какая средняя зарплата в Узбекистане — инфографика
Средняя зарплата в большинстве регионов Узбекистана практически одинакова — около 3,5 млн сумов. Лишь в трёх регионах зарплаты существенно выше этой цифры. Подробнее - в нашей инфографике.
2023-10-30T20:34+0500
2023-10-30T20:34+0500
2023-10-30T20:34+0500
инфографика
узбекистан
зарплата
общество
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Агентство по статистике объявило размер зарплат в различных регионах Узбекистана.По данным агентства, самая высокая средняя зарплата в Узбекистане составляет 7,1 млн сумов, такую среднюю заработную плату получают в Ташкенте.На втором месте Навоийская область – средний показатель здесь составляет 5,7 млн сумов. Ташкентская область находится на третьем месте – 4,4 млн сумов.Средние зарплаты в других регионах практически одинаковые и составляют 3,2-3,8 млн сумов.Средний показатель по республике составляет 4,4 миллиона сумов.
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инфографика узбекистан зарплата
инфографика узбекистан зарплата
Какая средняя зарплата в Узбекистане — инфографика
Средняя зарплата в большинстве регионов Узбекистана практически одинакова — около 3,5 млн сумов. Лишь в трёх регионах зарплаты существенно выше этой цифры. Подробнее - в нашей инфографике.
Агентство по статистике объявило размер зарплат в различных регионах Узбекистана.
По данным агентства, самая высокая средняя зарплата в Узбекистане составляет 7,1 млн сумов, такую среднюю заработную плату получают в Ташкенте.
На втором месте Навоийская область – средний показатель здесь составляет 5,7 млн сумов. Ташкентская область находится на третьем месте – 4,4 млн сумов.
Средние зарплаты в других регионах практически одинаковые и составляют 3,2-3,8 млн сумов.
Средний показатель по республике составляет 4,4 миллиона сумов.