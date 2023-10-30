https://uz.sputniknews.ru/20231030/kakaya-srednyaya-zarplata-v-uzbekistane--infografika-40494572.html

Какая средняя зарплата в Узбекистане — инфографика

Какая средняя зарплата в Узбекистане — инфографика

Средняя зарплата в большинстве регионов Узбекистана практически одинакова — около 3,5 млн сумов. Лишь в трёх регионах зарплаты существенно выше этой цифры. Подробнее - в нашей инфографике.

2023-10-30T20:34+0500

2023-10-30T20:34+0500

2023-10-30T20:34+0500

инфографика

узбекистан

зарплата

общество

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Агентство по статистике объявило размер зарплат в различных регионах Узбекистана.По данным агентства, самая высокая средняя зарплата в Узбекистане составляет 7,1 млн сумов, такую среднюю заработную плату получают в Ташкенте.На втором месте Навоийская область – средний показатель здесь составляет 5,7 млн сумов. Ташкентская область находится на третьем месте – 4,4 млн сумов.Средние зарплаты в других регионах практически одинаковые и составляют 3,2-3,8 млн сумов.Средний показатель по республике составляет 4,4 миллиона сумов.

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