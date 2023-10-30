https://uz.sputniknews.ru/20231030/kiberbezopasnost-perspektivy-uzbeksko-kitayskogo-sotrudnichestva-40455263.html

Кибербезопасность: В Гуанчжоу обсудили перспективы узбекско-китайского сотрудничества

Кибербезопасность: В Гуанчжоу обсудили перспективы узбекско-китайского сотрудничества

Между Узбекистаном и Китаем планируется развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности

2023-10-30T11:35+0500

2023-10-30T11:35+0500

2023-10-30T11:35+0500

общество

узбекистан

китай

кибербезопасность

переговоры

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Представители Генерального консульства Узбекистана в Гуанчжоу провели переговоры по вопросам кибербезопасности с заместителем директора по международному маркетингу крупной китайской компании "Meiya Pico" Ли Ияо и директором по международным рынкам Чжэн Жие, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи стороны обсудили деятельность компании и перспективы сотрудничества с соответствующими органами нашей страны в сфере кибербезопасности.Для информации: компания "Meiya Pico" расположена в городе Сямыне (провинция Фуцзянь, КНР) и является ведущей компанией в области цифровой криминалистики и кибербезопасности в Китае. У компании 24 филиала в Китае. Сегодня она предоставляет решения и услуги для правоохранительных органов и государственных организаций. Охватывая более 40% рынка цифровой криминалистики в стране, компания также предоставляет продукты и услуги другим странам.

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