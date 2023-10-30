https://uz.sputniknews.ru/20231030/kiberbezopasnost-perspektivy-uzbeksko-kitayskogo-sotrudnichestva-40455263.html
Кибербезопасность: В Гуанчжоу обсудили перспективы узбекско-китайского сотрудничества
Кибербезопасность: В Гуанчжоу обсудили перспективы узбекско-китайского сотрудничества
Между Узбекистаном и Китаем планируется развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности
2023-10-30T11:35+0500
2023-10-30T11:35+0500
2023-10-30T11:35+0500
общество
узбекистан
китай
кибербезопасность
переговоры
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/324/09/3240954_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_9f6a111fba993cbe552ca7959f9e40a6.jpg
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Представители Генерального консульства Узбекистана в Гуанчжоу провели переговоры по вопросам кибербезопасности с заместителем директора по международному маркетингу крупной китайской компании "Meiya Pico" Ли Ияо и директором по международным рынкам Чжэн Жие, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи стороны обсудили деятельность компании и перспективы сотрудничества с соответствующими органами нашей страны в сфере кибербезопасности.Для информации: компания "Meiya Pico" расположена в городе Сямыне (провинция Фуцзянь, КНР) и является ведущей компанией в области цифровой криминалистики и кибербезопасности в Китае. У компании 24 филиала в Китае. Сегодня она предоставляет решения и услуги для правоохранительных органов и государственных организаций. Охватывая более 40% рынка цифровой криминалистики в стране, компания также предоставляет продукты и услуги другим странам.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/324/09/3240954_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_f2aefd4ca3fb26567142ed7ac157497a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан китай кибербезопасность переговоры сотрудничество перспектива
узбекистан китай кибербезопасность переговоры сотрудничество перспектива
Кибербезопасность: В Гуанчжоу обсудили перспективы узбекско-китайского сотрудничества
Между Узбекистаном и Китаем планируется развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik.
Представители Генерального консульства Узбекистана в Гуанчжоу провели переговоры по вопросам кибербезопасности с заместителем директора по международному маркетингу крупной китайской компании "Meiya Pico" Ли Ияо и директором по международным рынкам Чжэн Жие, сообщает ИА "Дунё"
.
В ходе встречи стороны обсудили деятельность компании и перспективы сотрудничества с соответствующими органами нашей страны в сфере кибербезопасности.
"Специалисты компании "Meiya Pico" приглашены в Узбекистан с целью достижения четких договоренностей и налаживания сотрудничества с китайской компанией в сферах кибербезопасности, работы с базами данных и повышения квалификации специалистов отрасли", — говорится в сообщении.
Для информации: компания "Meiya Pico" расположена в городе Сямыне (провинция Фуцзянь, КНР) и является ведущей компанией в области цифровой криминалистики и кибербезопасности в Китае. У компании 24 филиала в Китае. Сегодня она предоставляет решения и услуги для правоохранительных органов и государственных организаций. Охватывая более 40% рынка цифровой криминалистики в стране, компания также предоставляет продукты и услуги другим странам.