https://uz.sputniknews.ru/20231030/kitay-zayavil-ob-uglublenii-sotrudnichestva-rossiey-40452087.html
В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией
В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией
В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с ВС России
2023-10-30T09:45+0500
2023-10-30T09:45+0500
2023-10-30T10:17+0500
в мире
россия
китай
сотрудничество
военное сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/03/34575830_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c281dacf3eacb4d991f21c12c1c19bc.jpg
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Пекин продолжит углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Вооруженными силами России, заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности, — сообщает РИА Новости.Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29 — 31 октября этого года. Организаторы мероприятия — Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований. В форуме традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/03/34575830_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5451d60ab442953b3fc84e4569bb20d7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия китай углубление военное сотрудничество
россия китай углубление военное сотрудничество
В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией
09:45 30.10.2023 (обновлено: 10:17 30.10.2023)
Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik.
Пекин продолжит углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Вооруженными силами России, заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности, — сообщает РИА Новости
.
"Мы продолжим углублять стратегическое сотрудничество и стратегическую координацию между Вооруженными силами Китая и России", — отметил Чжан.
Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29 — 31 октября этого года.
Организаторы мероприятия — Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований.
В форуме традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.