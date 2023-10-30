https://uz.sputniknews.ru/20231030/kitay-zayavil-ob-uglublenii-sotrudnichestva-rossiey-40452087.html

В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией

В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией

В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с ВС России

2023-10-30T09:45+0500

2023-10-30T09:45+0500

2023-10-30T10:17+0500

в мире

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сотрудничество

военное сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Пекин продолжит углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Вооруженными силами России, заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности, — сообщает РИА Новости.Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29 — 31 октября этого года. Организаторы мероприятия — Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований. В форуме традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.

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