Мирзиёев проверил ход реконструкции аэропорта Ташкента
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте.
Президент дал конкретные поручения по повышению качества и оперативности обслуживания пассажиров.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом подготовки к осенне-зимнему периоду. Для этого он посетил ряд объектов, связанных с благоустройством и транспортной инфраструктурой столицы, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте.
В первую очередь, президент побывал на строительстве путепровода, ведущего к международному аэропорту Ташкента. Для увеличения пропускной способности путепровода здесь построили дополнительно к существующему еще один мост. После завершения работ ширина поста достигнет 46 метров, пропускная способность вырастет до 20 тыс. единиц автотранспорта в сутки, сообщили в пресс-службе.
"Президент осмотрел ход строительства, дал указания по дальнейшему повышению удобства движения пешеходов и автомобилей на соседних дорогах, озеленению территории", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте.
Глава государства также ознакомился с ходом модернизации и благоустройства международного аэропорта Ташкенте. За последние годы здесь построили второй терминал, отремонтировали еще один зал вылетов, организовали торговые точки, аптеку, комнату матери и ребенка, молельню. В настоящее время проводится реконструкция еще одного международного терминала.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев осмотрел ход работ по строительству и благоустройству в аэропорту, дал указания по повышению качества и оперативности обслуживания пассажиров.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте.
Кроме того, официальные лица отчитались перед президентом о состоянии готовности объектов экономики и социальной сферы к осенне-зимнему периоду.