https://uz.sputniknews.ru/20231030/mirziyoev-proveril-xod-rekonstruktsii-aeroporta-tashkenta-40494017.html

Мирзиёев проверил ход реконструкции аэропорта Ташкента

Мирзиёев проверил ход реконструкции аэропорта Ташкента

Президент дал конкретные поручения по повышению качества и оперативности обслуживаня пассажиров.

2023-10-30T19:58+0500

2023-10-30T19:58+0500

2023-10-30T19:58+0500

узбекистан

общество

президент

шавкат мирзиёев

аэропорт

аэропорт ташкента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1e/40491761_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_80b9b5dde77484cbe217c537ad8d13d1.jpg

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом подготовки к осенне-зимнему периоду. Для этого он посетил ряд объектов, связанных с благоустройством и транспортной инфраструктурой столицы, сообщает пресс-служба главы государства.В первую очередь, президент побывал на строительстве путепровода, ведущего к международному аэропорту Ташкента. Для увеличения пропускной способности путепровода здесь построили дополнительно к существующему еще один мост. После завершения работ ширина поста достигнет 46 метров, пропускная способность вырастет до 20 тыс. единиц автотранспорта в сутки, сообщили в пресс-службе.Глава государства также ознакомился с ходом модернизации и благоустройства международного аэропорта Ташкенте. За последние годы здесь построили второй терминал, отремонтировали еще один зал вылетов, организовали торговые точки, аптеку, комнату матери и ребенка, молельню. В настоящее время проводится реконструкция еще одного международного терминала.Шавкат Мирзиёев осмотрел ход работ по строительству и благоустройству в аэропорту, дал указания по повышению качества и оперативности обслуживания пассажиров.Кроме того, официальные лица отчитались перед президентом о состоянии готовности объектов экономики и социальной сферы к осенне-зимнему периоду.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев аэропорт ташкента реконструкция