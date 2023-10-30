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https://uz.sputniknews.ru/20231030/mirziyoev-proveril-xod-rekonstruktsii-aeroporta-tashkenta-40494017.html
Мирзиёев проверил ход реконструкции аэропорта Ташкента
Мирзиёев проверил ход реконструкции аэропорта Ташкента
Президент дал конкретные поручения по повышению качества и оперативности обслуживаня пассажиров.
2023-10-30T19:58+0500
2023-10-30T19:58+0500
узбекистан
общество
президент
шавкат мирзиёев
аэропорт
аэропорт ташкента
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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом подготовки к осенне-зимнему периоду. Для этого он посетил ряд объектов, связанных с благоустройством и транспортной инфраструктурой столицы, сообщает пресс-служба главы государства.В первую очередь, президент побывал на строительстве путепровода, ведущего к международному аэропорту Ташкента. Для увеличения пропускной способности путепровода здесь построили дополнительно к существующему еще один мост. После завершения работ ширина поста достигнет 46 метров, пропускная способность вырастет до 20 тыс. единиц автотранспорта в сутки, сообщили в пресс-службе.Глава государства также ознакомился с ходом модернизации и благоустройства международного аэропорта Ташкенте. За последние годы здесь построили второй терминал, отремонтировали еще один зал вылетов, организовали торговые точки, аптеку, комнату матери и ребенка, молельню. В настоящее время проводится реконструкция еще одного международного терминала.Шавкат Мирзиёев осмотрел ход работ по строительству и благоустройству в аэропорту, дал указания по повышению качества и оперативности обслуживания пассажиров.Кроме того, официальные лица отчитались перед президентом о состоянии готовности объектов экономики и социальной сферы к осенне-зимнему периоду.
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шавкат мирзиёев аэропорт ташкента реконструкция
шавкат мирзиёев аэропорт ташкента реконструкция

Мирзиёев проверил ход реконструкции аэропорта Ташкента

19:58 30.10.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент дал конкретные поручения по повышению качества и оперативности обслуживания пассажиров.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом подготовки к осенне-зимнему периоду. Для этого он посетил ряд объектов, связанных с благоустройством и транспортной инфраструктурой столицы, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2023
Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В первую очередь, президент побывал на строительстве путепровода, ведущего к международному аэропорту Ташкента. Для увеличения пропускной способности путепровода здесь построили дополнительно к существующему еще один мост. После завершения работ ширина поста достигнет 46 метров, пропускная способность вырастет до 20 тыс. единиц автотранспорта в сутки, сообщили в пресс-службе.
"Президент осмотрел ход строительства, дал указания по дальнейшему повышению удобства движения пешеходов и автомобилей на соседних дорогах, озеленению территории", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2023
Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства также ознакомился с ходом модернизации и благоустройства международного аэропорта Ташкенте. За последние годы здесь построили второй терминал, отремонтировали еще один зал вылетов, организовали торговые точки, аптеку, комнату матери и ребенка, молельню. В настоящее время проводится реконструкция еще одного международного терминала.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2023
Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев осмотрел ход работ по строительству и благоустройству в аэропорту, дал указания по повышению качества и оперативности обслуживания пассажиров.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2023
Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону посетил ряд объектов в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, официальные лица отчитались перед президентом о состоянии готовности объектов экономики и социальной сферы к осенне-зимнему периоду.
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