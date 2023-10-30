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Бабье лето: погода в Ташкенте 30 октября
Бабье лето: погода в Ташкенте 30 октября
По данным Узгидромета, в понедельник в столице будет теплая и солнечная погода.
2023-10-30T05:02+0500
2023-10-30T05:02+0500
2023-10-30T05:02+0500
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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В понедельник, 30 октября в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха днем 26-28 градусов тепла.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода ташкент
Бабье лето: погода в Ташкенте 30 октября
По данным Узгидромета, в понедельник в столице будет теплая и солнечная погода.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik.
В понедельник, 30 октября в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает
Узгидромет.
Ветер восточный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха днем 26-28 градусов тепла.