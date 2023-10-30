https://uz.sputniknews.ru/20231030/pogoda-v-tashkente-30-oktyabrya-40441962.html

Бабье лето: погода в Ташкенте 30 октября

Бабье лето: погода в Ташкенте 30 октября

По данным Узгидромета, в понедельник в столице будет теплая и солнечная погода.

2023-10-30T05:02+0500

2023-10-30T05:02+0500

2023-10-30T05:02+0500

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В понедельник, 30 октября в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха днем 26-28 градусов тепла.

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