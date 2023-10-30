https://uz.sputniknews.ru/20231030/prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-31-oktyabrya-40497202.html

Температура упадет: прогноз погоды в Узбекистане на 31 октября

Температура упадет: прогноз погоды в Узбекистане на 31 октября

По данным Узгидромета, на большей части территории республики во вторник пройдут дожди.

2023-10-30T21:22+0500

2023-10-30T21:22+0500

2023-10-30T21:22+0500

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прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Во вторник на большей части территории Узбекистана возможны дожди, лишь в Каракалпакстане, Хорезмской и Сурхандарьинской областях осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:

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