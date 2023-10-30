Температура упадет: прогноз погоды в Узбекистане на 31 октября
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По данным Узгидромета, на большей части территории республики во вторник пройдут дожди.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Во вторник на большей части территории Узбекистана возможны дожди, лишь в Каракалпакстане, Хорезмской и Сурхандарьинской областях осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 4-9, днем 10-15 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 11-16, днем 15-20 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 11-16, днем 17-22 градусов тепла;
Кашкадарьинская область: ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла;
Сурхандарьинская область: ночью 12-17, днем 22-27 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 10-15, днем 17-22 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью и днем 5-10 градусов тепла.