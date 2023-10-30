https://uz.sputniknews.ru/20231030/redkiye-operatsii-deti-region-uzbekistan-minzdrav-40479922.html
Теперь редкие операции детям делают и в регионах Узбекистана — Минздрав
Теперь редкие операции детям делают и в регионах Узбекистана — Минздрав
Малоинвазивная эзофагопластика (создание пищевода) у детей одна из малодоступных хирургических операций, теперь доступна и в регионах страны
2023-10-30T17:20+0500
2023-10-30T17:20+0500
2023-10-30T17:20+0500
министерство здравоохранения узбекистана
узбекистан
дети
операция
хирургия
регион
здоровье
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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Теперь редкие хирургические операции детям делают и в регионах Узбекистана, сообщает Минздрав. О развитии в Узбекистане детской хирургии и новшествах в данном направлении рассказал директор Республиканского детского научно-практического центра малоинвазивной и эндоскопической хирургии Бобир Абдусаматов.По его словам, центр обеспечен современным техническим оборудованием. В настоящее время в регионах регулярно проводят медицинские осмотры, хирургические операции, семинары и мастер-классы с участием специалистов центра.Директор центра также рассказал, что с начала 2023 года медицинское обследование прошли 1 234 жителя регионов. Из 398 обследуемых выявили 105 детей, которым по медицинским показаниям провели высокотехнологичные хирургические операции.Кроме того, в регионах налажена телемедицина. Только в этом году, в разрезе регионов организовали 49 онлайн-консультаций, консилиумов и показательных операций. Лечение по месту жительства прошли 182 пациента.
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министерство здравоохранения впервые узбекистан дети операция хирургия малоинвазивная эзофагопластика создание пищевода
министерство здравоохранения впервые узбекистан дети операция хирургия малоинвазивная эзофагопластика создание пищевода
Теперь редкие операции детям делают и в регионах Узбекистана — Минздрав
Малоинвазивная эзофагопластика (создание пищевода) у детей — в числе редких хирургических операций, теперь ее делают и в регионах страны.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik.
Теперь редкие хирургические операции детям делают и в регионах Узбекистана, сообщает Минздрав
.
О развитии в Узбекистане детской хирургии и новшествах в данном направлении рассказал директор Республиканского детского научно-практического центра малоинвазивной и эндоскопической хирургии Бобир Абдусаматов.
По его словам, центр обеспечен современным техническим оборудованием. В настоящее время в регионах регулярно проводят медицинские осмотры, хирургические операции, семинары и мастер-классы с участием специалистов центра.
"В 2023 году в практику центра введено 9 видов новых хирургических и диагностических методов операций: 5 на областном уровне и 3 — на районном. Таким образом общее количество операций доведено до 105. Также впервые в регионах внедрены пластика пищевода, коррекция врожденных диафрагмальных грыж, эхинококкэктомия органов брюшной полости, пиелопластика", — говорит Абдусаматов.
Директор центра также рассказал, что с начала 2023 года медицинское обследование прошли 1 234 жителя регионов. Из 398 обследуемых выявили 105 детей, которым по медицинским показаниям провели высокотехнологичные хирургические операции.
Кроме того, в регионах налажена телемедицина. Только в этом году, в разрезе регионов организовали 49 онлайн-консультаций, консилиумов и показательных операций. Лечение по месту жительства прошли 182 пациента.