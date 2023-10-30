https://uz.sputniknews.ru/20231030/redkiye-operatsii-deti-region-uzbekistan-minzdrav-40479922.html

Теперь редкие операции детям делают и в регионах Узбекистана — Минздрав

Теперь редкие операции детям делают и в регионах Узбекистана — Минздрав

Малоинвазивная эзофагопластика (создание пищевода) у детей одна из малодоступных хирургических операций, теперь доступна и в регионах страны

2023-10-30T17:20+0500

2023-10-30T17:20+0500

2023-10-30T17:20+0500

министерство здравоохранения узбекистана

узбекистан

дети

операция

хирургия

регион

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/17/19376459_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_455f3ea96ae0580b96e8358ff1806206.jpg

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Теперь редкие хирургические операции детям делают и в регионах Узбекистана, сообщает Минздрав. О развитии в Узбекистане детской хирургии и новшествах в данном направлении рассказал директор Республиканского детского научно-практического центра малоинвазивной и эндоскопической хирургии Бобир Абдусаматов.По его словам, центр обеспечен современным техническим оборудованием. В настоящее время в регионах регулярно проводят медицинские осмотры, хирургические операции, семинары и мастер-классы с участием специалистов центра.Директор центра также рассказал, что с начала 2023 года медицинское обследование прошли 1 234 жителя регионов. Из 398 обследуемых выявили 105 детей, которым по медицинским показаниям провели высокотехнологичные хирургические операции.Кроме того, в регионах налажена телемедицина. Только в этом году, в разрезе регионов организовали 49 онлайн-консультаций, консилиумов и показательных операций. Лечение по месту жительства прошли 182 пациента.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

министерство здравоохранения впервые узбекистан дети операция хирургия малоинвазивная эзофагопластика создание пищевода