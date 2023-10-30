https://uz.sputniknews.ru/20231030/shoygu-vystupleniye-pekin-syanshanskiy-forum-glavnoye-40453914.html

Шойгу выступил на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме — главные заявления

Шойгу выступил на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме — главные заявления

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Межгосударственные отношения Москвы и Пекина все более привлекательны для других государств, вовлекают их в сотрудничество с Россией... 30.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-30T11:51+0500

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россия

китай

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Межгосударственные отношения Москвы и Пекина все более привлекательны для других государств, вовлекают их в сотрудничество с Россией и Китаем, заявил Сергей Шойгу, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме в понедельник. Об этом сообщает минобороны РФ.Он также отметил, что "форум в Пекине убедительно зарекомендовал себя как авторитетная и востребованная дискуссионная площадка". В ходе выступления Шойгу также отметили, что США и их союзники сделали Украину инструментом нанесения РФ "стратегического поражения".По словам Шойгу, США, "полностью подчинив себе страны западного лагеря, сфокусировали их военно-политические ресурсы на задаче любыми методами сохранить ускользающее глобальное доминирование". Кроме того, курс Запада на эскалацию конфликта с РФ несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, подчеркнула Шойгу.Ситуация в зоне СВО свидетельствует о бесперспективности планов США и НАТО подорвать безопасность России, убежден министр обороны РФ. Украина за время контрнаступления с 4 июня потеряла убитыми и ранеными свыше 90 тыс. военнослужащих. По словам Шойгу, претензии западного лагеря в адрес РФ по поводу якобы снижения ею порога применения ядерного оружия абсолютно беспочвенны.Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина выстраивается на контрасте с очагами напряженности, обусловленными действиями западных стран, заявил министр обороны РФ.Традиционно дружественные отношения сохраняют высокую динамику развития, крепнут по всем направлениям, добавил Шойгу.️ 17–18 октября президент России Владимир Путин посетил Пекин, где в качестве главного гостя принял участие в третьем Международном форуме "Один пояс – один путь". В ходе выступления Шойгу заявил также о том, что отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает разрушения этого режима военно-стратегического баланса.РФ также настроена продолжать военно-техническое сотрудничество (ВТС) с заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил Сергей Шойгу.Кроме того, министр обороны РФ назвал важным делом укрепление практической составляющей в работе сформированных вокруг АСЕАН многосторонних площадок, подчеркнув, что "Россия уже внесла значительный вклад в антитеррористическую кооперацию в рамках Совещания министров обороны государств – членов АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс") в 2020–2023 годах". Что касается переговоров по вопросам безопасности с Западом, то они невозможны без пересмотра им линии на "стратегическое поражение" РФ, заявил Шойгу.Он также добавил, что Росия готова к дискуссиям на реалистичных началах по урегулированию украинского кризиса и сосуществованию с Западом.Для глобальной стабильности важно обеспечить равноправные отношения ядерных держав – постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, подчеркнул министр обороны РФ.

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