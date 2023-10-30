Шойгу выступил на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме — главные заявления
© Министерство обороны Российской ФедерацииВыступление Сергея Шойгу на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Межгосударственные отношения Москвы и Пекина все более привлекательны для других государств, вовлекают их в сотрудничество с Россией и Китаем, заявил Сергей Шойгу, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме в понедельник. Об этом сообщает минобороны РФ.
"Модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина, по сути, можно назвать образцовой. При этом она становится всё более привлекательной для других. Круг наших друзей и единомышленников, не желающих быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится", — отметил Шойгу.
Он также отметил, что "форум в Пекине убедительно зарекомендовал себя как авторитетная и востребованная дискуссионная площадка".
"Он наглядно показал, что все больше стран выступают за справедливое и устойчивое многополярное мироустройство, основанное на культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном сотрудничестве и выверенном балансе интересов членов мирового сообщества. Мы наблюдаем укрепление новых экономических и политических центров, которые готовы отстаивать свой суверенитет, национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни", — подчеркнул Шойгу.
В ходе выступления Шойгу также отметили, что США и их союзники сделали Украину инструментом нанесения РФ "стратегического поражения".
"Запад использует Украину как таран для нанесения России "стратегического поражения" после того как Москва приняла контрмеры на экспансию блока НАТО во главе с США на восток", — сказал Министр обороны РФ.
По словам Шойгу, США, "полностью подчинив себе страны западного лагеря, сфокусировали их военно-политические ресурсы на задаче любыми методами сохранить ускользающее глобальное доминирование".
Кроме того, курс Запада на эскалацию конфликта с РФ несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, подчеркнула Шойгу.
"Военное столкновение ядерных держав может стать следствием линии Запада на последовательную эскалацию конфликта с Россией", — заявил Сергей Шойгу.
Ситуация в зоне СВО свидетельствует о бесперспективности планов США и НАТО подорвать безопасность России, убежден министр обороны РФ.
Украина за время контрнаступления с 4 июня потеряла убитыми и ранеными свыше 90 тыс. военнослужащих.
"Только с 4 июня — то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления — Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов", — сказал Сергей Шойгу.
По словам Шойгу, претензии западного лагеря в адрес РФ по поводу якобы снижения ею порога применения ядерного оружия абсолютно беспочвенны.
"Эти обвинения абсолютно беспочвенны. Ядерная доктрина России не изменилась и по-прежнему предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию России, даже если против нее применяются обычные средства вооружения", — сказал Сергей Шойгу.
Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина выстраивается на контрасте с очагами напряженности, обусловленными действиями западных стран, заявил министр обороны РФ.
"К сожалению, военно-политическая обстановка в мире не становится спокойнее. Возникают новые и обостряются старые очаги напряженности. По сути, это результат геополитических авантюр, эгоистических неоколониальных действий Запада. На контрасте с общей тревожной ситуацией выстраиваются российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие", — сказал Сергей Шойгу.
Традиционно дружественные отношения сохраняют высокую динамику развития, крепнут по всем направлениям, добавил Шойгу.️ 17–18 октября президент России Владимир Путин посетил Пекин, где в качестве главного гостя принял участие в третьем Международном форуме "Один пояс – один путь".
В ходе выступления Шойгу заявил также о том, что отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает разрушения этого режима военно-стратегического баланса.
"Что касается отзыва нашей страной ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это лишь стремление обеспечить баланс с Соединенными Штатами Америки, которые этот договор так и не ратифицировали. Речи о его разрушении не идет", — сказал Сергей Шойгу.
РФ также настроена продолжать военно-техническое сотрудничество (ВТС) с заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил Сергей Шойгу.
"Настроены на продолжение военного и военно-технического сотрудничества с заинтересованными государствами, включая поставки и обслуживание военной техники, подготовку кадров, совместные учения, заходы кораблей и проведение других профильных мероприятий", — сказал Сергей Шойгу, отметив, что события, происходящие в мире, потребовали от России корректировки её внешнеполитических приоритетов, и особое место среди них занимает АТР, с государствами которого в силу географического положения РФ "традиционно поддерживает тесные связи".
Кроме того, министр обороны РФ назвал важным делом укрепление практической составляющей в работе сформированных вокруг АСЕАН многосторонних площадок, подчеркнув, что "Россия уже внесла значительный вклад в антитеррористическую кооперацию в рамках Совещания министров обороны государств – членов АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс") в 2020–2023 годах".
Что касается переговоров по вопросам безопасности с Западом, то они невозможны без пересмотра им линии на "стратегическое поражение" РФ, заявил Шойгу.
"Россия открыта для обсуждения и решения любых вопросов в области безопасности, если этот диалог будет честным, равноправным и основанным на взаимном уважении договаривающихся сторон. Однако без пересмотра Западом своей деструктивной линии, которая предусматривает нанесение России стратегического поражения, плодотворные переговоры в этой сфере вряд ли возможны", — сказал Сергей Шойгу.
Он также добавил, что Росия готова к дискуссиям на реалистичных началах по урегулированию украинского кризиса и сосуществованию с Западом.
"На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах — как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом", — сказал Сергей Шойгу.
Для глобальной стабильности важно обеспечить равноправные отношения ядерных держав – постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, подчеркнул министр обороны РФ.
"Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость. Для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных стран", — отметил Шойгу.