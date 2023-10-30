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https://uz.sputniknews.ru/20231030/tashkent-otklyucheniye-gaz-lokatsii-40450627.html
В двух районах Ташкента не будет газа — локации
В двух районах Ташкента не будет газа — локации
Причина отключений — проведение работ по реконструкции, ремонту и наладке систем в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону
2023-10-30T08:38+0500
2023-10-30T09:19+0500
узбекистан
ташкент
газ
юнусабадский район
мирзо-улугбекский район
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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В понедельник в Юнусабадском и Мирзо Улугбекском районах Ташкента с 08.00 часов 30 октября до 20.00 часов 31 октября не будет газа, сообщает хокимият столицы.Газ отключат в следующих локациях:в Юнусабадском районе: Оптовые потребители, расположенные в Юнусабадском и Мирзо Улугбекском районах: Кроме того, в некоторых локациях ожидается снижение давления газа, в связи с чем жителям рекомендуют быть внимательнее к газовым приборам и принять меры предосторожности.
узбекистан
ташкент
юнусабадский район
мирзо-улугбекский район
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ташкент газ отключение газа реконструкция ремонт наладка система подготовка осенне-зимний сезон
ташкент газ отключение газа реконструкция ремонт наладка система подготовка осенне-зимний сезон

В двух районах Ташкента не будет газа — локации

08:38 30.10.2023 (обновлено: 09:19 30.10.2023)
© unsplash/KWON JUNHOГорящая газовая плита.
Горящая газовая плита. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2023
© unsplash/KWON JUNHO
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Причина отключений — проведение работ по реконструкции, ремонту и наладке систем в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В понедельник в Юнусабадском и Мирзо Улугбекском районах Ташкента с 08.00 часов 30 октября до 20.00 часов 31 октября не будет газа, сообщает хокимият столицы.
Газ отключат в следующих локациях:
в Юнусабадском районе:
кварталы Юнусабад-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19;
частично махалли “Анорзор”, “Шахристон”, “Кулолкурган”, “Туркистон”, “Бободехкон”, “Обод”;
улицы Мойкурган, Регистон, Мирзаахмедовой и микрорайон ТашГРЭС.
Оптовые потребители, расположенные в Юнусабадском и Мирзо Улугбекском районах:
1-ТЦ;
АГНКС Yunusobod metan, Drim gaz, Xubit gaz, Laziz savdo, Aleks Ploya biznes, Delyuks trans servis, Nak Absolyut;
детский дом "Эдем";
общества с ограниченной ответственностью Deutsche Kabel AG, Toshkent fayz agro, Macro;
клиника New Medical Services;
комплекс бытового обслуживания, расположенный напротив 19-квартала Юнусабада.
Кроме того, в некоторых локациях ожидается снижение давления газа, в связи с чем жителям рекомендуют быть внимательнее к газовым приборам и принять меры предосторожности.
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