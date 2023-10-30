https://uz.sputniknews.ru/20231030/tashkent-otklyucheniye-gaz-lokatsii-40450627.html

В двух районах Ташкента не будет газа — локации

В двух районах Ташкента не будет газа — локации

Причина отключений — проведение работ по реконструкции, ремонту и наладке систем в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону

2023-10-30T08:38+0500

2023-10-30T08:38+0500

2023-10-30T09:19+0500

узбекистан

ташкент

газ

юнусабадский район

мирзо-улугбекский район

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В понедельник в Юнусабадском и Мирзо Улугбекском районах Ташкента с 08.00 часов 30 октября до 20.00 часов 31 октября не будет газа, сообщает хокимият столицы.Газ отключат в следующих локациях:в Юнусабадском районе: Оптовые потребители, расположенные в Юнусабадском и Мирзо Улугбекском районах: Кроме того, в некоторых локациях ожидается снижение давления газа, в связи с чем жителям рекомендуют быть внимательнее к газовым приборам и принять меры предосторожности.

узбекистан

ташкент

юнусабадский район

мирзо-улугбекский район

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