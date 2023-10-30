https://uz.sputniknews.ru/20231030/tashkente-mejdunarodnaya-yarmarka-remesel-40464745.html

В Ташкенте пройдет международная ярмарка ремесел — где и когда

В Ташкенте пройдет международная ярмарка ремесел — где и когда

На "Craft fair Uzbekistan 2023"примут участие около 200 отечественных мастеров, а также порядка 40 мастеров из других стран

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культура

ташкент

ярмарка

ремесленники

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Ташкенте пройдет 2-я Международная ярмарка ремесленных товаров и технологий "Craft fair Uzbekistan 2023", сообщает ассоциация "Хунарманд".Ярмарка пройдет в выставочном комплексе Узэкспоцентр 15 — 17 ноября этого года. Узбекские мастера представят разнообразие прикладного искусства, характерное для различных регионов Узбекистана. В частности, в экспозиции можно будет увидеть вышивку, резьбу по дереву, ковры и ковровые изделия, миниатюру, керамику, изделия из меди, национальные ткани. В ходе ярмарки ремесленники также проведут мастер-классы по изготовлению глиняных кувшинов, созданию шелковой нити и ткани из нитей кокона тутового шелкопряда, вышивке на национальном головном уборе — дуппи, а также изготовлению детской колыбели — бешик.

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