https://uz.sputniknews.ru/20231030/tashkente-mejdunarodnaya-yarmarka-remesel-40464745.html
В Ташкенте пройдет международная ярмарка ремесел — где и когда
В Ташкенте пройдет международная ярмарка ремесел — где и когда
На "Craft fair Uzbekistan 2023"примут участие около 200 отечественных мастеров, а также порядка 40 мастеров из других стран
2023-10-30T12:55+0500
2023-10-30T12:55+0500
2023-10-30T13:14+0500
культура
ташкент
ярмарка
ремесленники
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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Ташкенте пройдет 2-я Международная ярмарка ремесленных товаров и технологий "Craft fair Uzbekistan 2023", сообщает ассоциация "Хунарманд".Ярмарка пройдет в выставочном комплексе Узэкспоцентр 15 — 17 ноября этого года. Узбекские мастера представят разнообразие прикладного искусства, характерное для различных регионов Узбекистана. В частности, в экспозиции можно будет увидеть вышивку, резьбу по дереву, ковры и ковровые изделия, миниатюру, керамику, изделия из меди, национальные ткани. В ходе ярмарки ремесленники также проведут мастер-классы по изготовлению глиняных кувшинов, созданию шелковой нити и ткани из нитей кокона тутового шелкопряда, вышивке на национальном головном уборе — дуппи, а также изготовлению детской колыбели — бешик.
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ташкент ярмарка ремесло ремесленники craft fair uzbekistan 2023
ташкент ярмарка ремесло ремесленники craft fair uzbekistan 2023
В Ташкенте пройдет международная ярмарка ремесел — где и когда
12:55 30.10.2023 (обновлено: 13:14 30.10.2023)
В ярмарке "Craft fair Uzbekistan 2023" примут участие около 200 мастеров из Узбекистана, а также порядка 40 мастеров из других стран.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik.
В Ташкенте пройдет 2-я Международная ярмарка ремесленных товаров и технологий "Craft fair Uzbekistan 2023", сообщает ассоциация "Хунарманд"
.
Ярмарка пройдет в выставочном комплексе Узэкспоцентр 15 — 17 ноября этого года.
Узбекские мастера представят разнообразие прикладного искусства, характерное для различных регионов Узбекистана. В частности, в экспозиции можно будет увидеть вышивку, резьбу по дереву, ковры и ковровые изделия, миниатюру, керамику, изделия из меди, национальные ткани.
"В ярмарке ожидается участие 200 местных ремесленников, а также 40 зарубежных мастеров из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Афганистана и других стран", — говорится в сообщении.
В ходе ярмарки ремесленники также проведут мастер-классы по изготовлению глиняных кувшинов, созданию шелковой нити и ткани из нитей кокона тутового шелкопряда, вышивке на национальном головном уборе — дуппи, а также изготовлению детской колыбели — бешик.