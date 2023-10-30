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Турнир по фигурному катанию в Ташкенте — 14 ярких и эмоциональных фото
Турнир по фигурному катанию в Ташкенте — 14 ярких и эмоциональных фото
В Ташкенте прошел международный клубный турнир проекта Global Skating Academy по фигурному катанию среди юниоров
2023-10-30T12:31+0500
2023-10-30T12:31+0500
2023-10-30T13:52+0500
узбекистан
фотолента
фигурное катание
ташкент
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Цель проведения турнира — развитие клубного спорта и проведение соревнований между ними. В нем участвовали представители 21 клуба из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и ОАЭ. Это 130 фигуристов, которые выступали в 5 разных категориях с 27 по 29 октября. По итогам соревнований победителей наградили медалями и памятными подарками. Победители в категории Junior Men: Победители в категории Junior Women:
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Турнир по фигурному катанию в Ташкенте — 14 ярких и эмоциональных фото 12:31 30.10.2023 (обновлено: 13:52 30.10.2023)
В Ташкенте прошел международный клубный турнир проекта Global Skating Academy по фигурному катанию. Кадры с мероприятия — в фотоленте Sputnik.
Цель проведения турнира — развитие клубного спорта и проведение соревнований между ними. В нем участвовали представители 21 клуба из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и ОАЭ.
Это 130 фигуристов, которые выступали в 5 разных категориях с 27 по 29 октября.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Илья Неретин, Академия фигурного катания на коньках, (Санкт-Петербург, Россия).
Илья Неретин, Академия фигурного катания на коньках, (Санкт-Петербург, Россия).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Севинч Рахимова, РШВСМ по зимним и сложным техническим видам спорта (Республиканская школа высшего спортивного мастерства), (Ташкент, Узбекистан).
Севинч Рахимова, РШВСМ по зимним и сложным техническим видам спорта (Республиканская школа высшего спортивного мастерства), (Ташкент, Узбекистан).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
София Выдрина, РШВСМ по зимним и сложным техническим видам спорта (Республиканская школа высшего спортивного мастерства), (Ташкент, Узбекистан).
София Выдрина, РШВСМ по зимним и сложным техническим видам спорта (Республиканская школа высшего спортивного мастерства), (Ташкент, Узбекистан).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Фарах Ким-Нагди, Emirates Skating Club, (ОАЭ).
Фарах Ким-Нагди, Emirates Skating Club, (ОАЭ).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Коуссар Ибрайкызы, Ледовая школа Шымкента, (Казахстан).
Коуссар Ибрайкызы, Ледовая школа Шымкента, (Казахстан).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Виктория Токарева, (Владивосток, Россия).
Виктория Токарева, (Владивосток, Россия).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Айнур Бердиева, клуб "Марал", (Туркменистан).
Айнур Бердиева, клуб "Марал", (Туркменистан).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
София Глаголевская, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", (Санкт-Петербург, Россия).
София Глаголевская, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", (Санкт-Петербург, Россия).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Александр Семков, Академия фигурного катания на коньках, (Санкт-Петербург, Россия).
Александр Семков, Академия фигурного катания на коньках, (Санкт-Петербург, Россия).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Лада Ильина, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", (Санкт-Петербург, Россия).
Лада Ильина, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", (Санкт-Петербург, Россия).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Анастасия Марасанова, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", (Санкт-Петербург, Россия).
Анастасия Марасанова, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", (Санкт-Петербург, Россия).
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Александр Лакерник награждает Агату Петрову, которая заняла второе место
Александр Лакерник награждает Агату Петрову, которая заняла второе место
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Победители в категории Junior Women: 1 место — Анастасия Марасанова (Россия), 2 место — Агата Петрова (Россия), 3 место — София Глаголевская (Россия)
Победители в категории Junior Women: 1 место — Анастасия Марасанова (Россия), 2 место — Агата Петрова (Россия), 3 место — София Глаголевская (Россия)
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Победители в категории Junior Men: 1 место — Иван Рамзенков (Россия), 2 место — Александр Семков (Россия), 3 место — Илья Неретин (Россия)
Победители в категории Junior Men: 1 место — Иван Рамзенков (Россия), 2 место — Александр Семков (Россия), 3 место — Илья Неретин (Россия)
По итогам соревнований победителей наградили медалями и памятными подарками.
Победители в категории Junior Men:
1 место — Иван Рамзенков (Россия)
2 место — Александр Семков (Россия)
3 место — Илья Неретин (Россия)
Победители в категории Junior Women:
1 место — Анастасия Марасанова (Россия)
2 место — Агата Петрова (Россия)
3 место — София Глаголевская (Россия)