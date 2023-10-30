https://uz.sputniknews.ru/20231030/turnir-figurnoye-kataniye-tashkent-15-foto-40462308.html

Турнир по фигурному катанию в Ташкенте — 14 ярких и эмоциональных фото

Турнир по фигурному катанию в Ташкенте — 14 ярких и эмоциональных фото

В Ташкенте прошел международный клубный турнир проекта Global Skating Academy по фигурному катанию среди юниоров

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узбекистан

фотолента

фигурное катание

ташкент

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Цель проведения турнира — развитие клубного спорта и проведение соревнований между ними. В нем участвовали представители 21 клуба из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и ОАЭ. Это 130 фигуристов, которые выступали в 5 разных категориях с 27 по 29 октября. По итогам соревнований победителей наградили медалями и памятными подарками. Победители в категории Junior Men: Победители в категории Junior Women:

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