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https://uz.sputniknews.ru/20231030/turnir-figurnoye-kataniye-tashkent-15-foto-40462308.html
Турнир по фигурному катанию в Ташкенте — 14 ярких и эмоциональных фото
Турнир по фигурному катанию в Ташкенте — 14 ярких и эмоциональных фото
В Ташкенте прошел международный клубный турнир проекта Global Skating Academy по фигурному катанию среди юниоров
2023-10-30T12:31+0500
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узбекистан
фотолента
фигурное катание
ташкент
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Цель проведения турнира — развитие клубного спорта и проведение соревнований между ними. В нем участвовали представители 21 клуба из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и ОАЭ. Это 130 фигуристов, которые выступали в 5 разных категориях с 27 по 29 октября. По итогам соревнований победителей наградили медалями и памятными подарками. Победители в категории Junior Men: Победители в категории Junior Women:
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ташкент
ташкент

Турнир по фигурному катанию в Ташкенте — 14 ярких и эмоциональных фото

12:31 30.10.2023 (обновлено: 13:52 30.10.2023)
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В Ташкенте прошел международный клубный турнир проекта Global Skating Academy по фигурному катанию. Кадры с мероприятия — в фотоленте Sputnik.
Цель проведения турнира — развитие клубного спорта и проведение соревнований между ними. В нем участвовали представители 21 клуба из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и ОАЭ.
Это 130 фигуристов, которые выступали в 5 разных категориях с 27 по 29 октября.
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Илья Неретин, Академия фигурного катания на коньках, (Санкт-Петербург, Россия).

Илья Неретин, Академия фигурного катания на коньках, (Санкт-Петербург, Россия). - Sputnik Узбекистан
1/14
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Илья Неретин, Академия фигурного катания на коньках, (Санкт-Петербург, Россия).

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Севинч Рахимова, РШВСМ по зимним и сложным техническим видам спорта (Республиканская школа высшего спортивного мастерства), (Ташкент, Узбекистан).

Севинч Рахимова, РШВСМ по зимним и сложным техническим видам спорта (Республиканская школа высшего спортивного мастерства), (Ташкент, Узбекистан). - Sputnik Узбекистан
2/14
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Севинч Рахимова, РШВСМ по зимним и сложным техническим видам спорта (Республиканская школа высшего спортивного мастерства), (Ташкент, Узбекистан).

© Sputnik / Авенир Дебердеев

София Выдрина, РШВСМ по зимним и сложным техническим видам спорта (Республиканская школа высшего спортивного мастерства), (Ташкент, Узбекистан).

София Выдрина, РШВСМ по зимним и сложным техническим видам спорта (Республиканская школа высшего спортивного мастерства), (Ташкент, Узбекистан). - Sputnik Узбекистан
3/14
© Sputnik / Авенир Дебердеев

София Выдрина, РШВСМ по зимним и сложным техническим видам спорта (Республиканская школа высшего спортивного мастерства), (Ташкент, Узбекистан).

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Фарах Ким-Нагди, Emirates Skating Club, (ОАЭ).

Фарах Ким-Нагди, Emirates Skating Club, (ОАЭ). - Sputnik Узбекистан
4/14
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Фарах Ким-Нагди, Emirates Skating Club, (ОАЭ).

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Коуссар Ибрайкызы, Ледовая школа Шымкента, (Казахстан).

Коуссар Ибрайкызы, Ледовая школа Шымкента, (Казахстан). - Sputnik Узбекистан
5/14
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Коуссар Ибрайкызы, Ледовая школа Шымкента, (Казахстан).

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Виктория Токарева, (Владивосток, Россия).

Виктория Токарева, (Владивосток, Россия). - Sputnik Узбекистан
6/14
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Виктория Токарева, (Владивосток, Россия).

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Айнур Бердиева, клуб "Марал", (Туркменистан).

Айнур Бердиева, клуб &quot;Марал&quot;, (Туркменистан). - Sputnik Узбекистан
7/14
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Айнур Бердиева, клуб "Марал", (Туркменистан).

© Sputnik / Авенир Дебердеев

София Глаголевская, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", (Санкт-Петербург, Россия).

София Глаголевская, СПб ГБУ СШОР &quot;Звездный лед&quot;, (Санкт-Петербург, Россия). - Sputnik Узбекистан
8/14
© Sputnik / Авенир Дебердеев

София Глаголевская, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", (Санкт-Петербург, Россия).

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Александр Семков, Академия фигурного катания на коньках, (Санкт-Петербург, Россия).

Александр Семков, Академия фигурного катания на коньках, (Санкт-Петербург, Россия). - Sputnik Узбекистан
9/14
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Александр Семков, Академия фигурного катания на коньках, (Санкт-Петербург, Россия).

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Лада Ильина, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", (Санкт-Петербург, Россия).

Лада Ильина, СПб ГБУ СШОР &quot;Звездный лед&quot;, (Санкт-Петербург, Россия). - Sputnik Узбекистан
10/14
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Лада Ильина, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", (Санкт-Петербург, Россия).

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Анастасия Марасанова, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", (Санкт-Петербург, Россия).

Анастасия Марасанова, СПб ГБУ СШОР &quot;Звездный лед&quot;, (Санкт-Петербург, Россия). - Sputnik Узбекистан
11/14
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Анастасия Марасанова, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", (Санкт-Петербург, Россия).

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Александр Лакерник награждает Агату Петрову, которая заняла второе место

Александр Лакерник награждает Агату Петрову, которая заняла второе место - Sputnik Узбекистан
12/14
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Александр Лакерник награждает Агату Петрову, которая заняла второе место

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Победители в категории Junior Women: 1 место — Анастасия Марасанова (Россия), 2 место — Агата Петрова (Россия), 3 место — София Глаголевская (Россия)

Победители в категории Junior Women: 1 место — Анастасия Марасанова (Россия), 2 место — Агата Петрова (Россия), 3 место — София Глаголевская (Россия) - Sputnik Узбекистан
13/14
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Победители в категории Junior Women: 1 место — Анастасия Марасанова (Россия), 2 место — Агата Петрова (Россия), 3 место — София Глаголевская (Россия)

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Победители в категории Junior Men: 1 место — Иван Рамзенков (Россия), 2 место — Александр Семков (Россия), 3 место — Илья Неретин (Россия)

Победители в категории Junior Men: 1 место — Иван Рамзенков (Россия), 2 место — Александр Семков (Россия), 3 место — Илья Неретин (Россия) - Sputnik Узбекистан
14/14
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Победители в категории Junior Men: 1 место — Иван Рамзенков (Россия), 2 место — Александр Семков (Россия), 3 место — Илья Неретин (Россия)

По итогам соревнований победителей наградили медалями и памятными подарками.
Победители в категории Junior Men:
1 место — Иван Рамзенков (Россия)
2 место — Александр Семков (Россия)
3 место — Илья Неретин (Россия)
Победители в категории Junior Women:
1 место — Анастасия Марасанова (Россия)
2 место — Агата Петрова (Россия)
3 место — София Глаголевская (Россия)
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