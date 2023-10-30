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https://uz.sputniknews.ru/20231030/v-administratsii-prezidenta-proizoshel-ryad-naznacheniy-40493246.html
В Администрации президента произошел ряд назначений
В Администрации президента произошел ряд назначений
Назначены заместитель советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контрольных органов, заместители назначены руководителем управления социального развития администрации президента.
2023-10-30T19:18+0500
2023-10-30T19:32+0500
узбекистан
общество
администрация президента
назначения
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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В администрации президента Узбекистана произошел ряд назначений.Жобир Азимов назначен на должность заместителя советника президента Узбекистана по вопросам координации деятельности правоохранительных и контрольных органов.Ранее Азимов занимал должности заместителя прокурора Самаркандской области и прокурора Учтепинского района города Ташкента. До недавнего времени он работал начальником управления Генеральной прокуратуры.Асилбек Худаяров назначен первым заместителем руководителя управления социального развития администрации президента.До назначения Худаяров работал начальником Главного медицинского управления президентской администрации, а еще ранее был первым заместителем министра здравоохранения.Также Гаяне Умерова приступила к работе заместителем заведующего отделом социального развития администрации президента Узбекистана.Умерова работала исполнительным председателем фонда развития культуры и искусства, а еще ранее – начальником отдела управления финансами этого фонда.
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администрация президента узбекистан назначения
администрация президента узбекистан назначения

В Администрации президента произошел ряд назначений

19:18 30.10.2023 (обновлено: 19:32 30.10.2023)
© Министерство транспорта Республики УзбекистанЖамшид Абдухамидович Каримов назначен на должность начальника Инспекции по надзору в сфере транспорта при Министерстве транспорта Республики Узбекистан.
Жамшид Абдухамидович Каримов назначен на должность начальника Инспекции по надзору в сфере транспорта при Министерстве транспорта Республики Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2023
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
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Назначены заместитель советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контрольных органов, заместители назначены руководителем управления социального развития администрации президента.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В администрации президента Узбекистана произошел ряд назначений.
Жобир Азимов назначен на должность заместителя советника президента Узбекистана по вопросам координации деятельности правоохранительных и контрольных органов.
Ранее Азимов занимал должности заместителя прокурора Самаркандской области и прокурора Учтепинского района города Ташкента. До недавнего времени он работал начальником управления Генеральной прокуратуры.
Асилбек Худаяров назначен первым заместителем руководителя управления социального развития администрации президента.
До назначения Худаяров работал начальником Главного медицинского управления президентской администрации, а еще ранее был первым заместителем министра здравоохранения.
Также Гаяне Умерова приступила к работе заместителем заведующего отделом социального развития администрации президента Узбекистана.
Умерова работала исполнительным председателем фонда развития культуры и искусства, а еще ранее – начальником отдела управления финансами этого фонда.
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