https://uz.sputniknews.ru/20231031/abbosbek-fayzullaev-nazvan-luchshim-igrokom-tsska-40539320.html

Аббосбек Файзуллаев назван лучшим игроком ЦСКА

Аббосбек Файзуллаев назван лучшим игроком ЦСКА

Узбекский полузащитник, перешедший в московский клуб в августе, за короткое время сумел завоевать уважение в команде. 31.10.2023, Sputnik Узбекистан

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спорт

футбол

аббосбек файзуллаев

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Узбекистанец Аббосбек Файзуллаев, выступающий за российскую команду ЦСКА, удостоен награды "Лучший игрок сентября".Награду игроку вручил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Он высоко оценил уровень профессиональной подготовки Аббосбека.Аббосбек Файзуллаев перешел из узбекского "Пахтакора" в клуб ЦСКА в августе 2023 года, за короткое время сумел завоевать уважение в новой команде.Российские футбольные комментаторы называют Аббосбека "новой звездой РПЛ". Любители футбола были поражены его хорошей техникой, мощным ударом, невероятной скоростью и необычными передачами. Аббосбек за короткий промежуток времени смог войти в основной состав, отдавать голевые передачи и забивать голы.

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спорт, футбол, аббосбек файзуллаев