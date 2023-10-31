https://uz.sputniknews.ru/20231031/abbosbek-fayzullaev-nazvan-luchshim-igrokom-tsska-40539320.html
Аббосбек Файзуллаев назван лучшим игроком ЦСКА
Аббосбек Файзуллаев назван лучшим игроком ЦСКА
Узбекский полузащитник, перешедший в московский клуб в августе, за короткое время сумел завоевать уважение в команде. 31.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-31T20:04+0500
2023-10-31T20:04+0500
2023-10-31T20:04+0500
спорт
футбол
аббосбек файзуллаев
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Узбекистанец Аббосбек Файзуллаев, выступающий за российскую команду ЦСКА, удостоен награды "Лучший игрок сентября".Награду игроку вручил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Он высоко оценил уровень профессиональной подготовки Аббосбека.Аббосбек Файзуллаев перешел из узбекского "Пахтакора" в клуб ЦСКА в августе 2023 года, за короткое время сумел завоевать уважение в новой команде.Российские футбольные комментаторы называют Аббосбека "новой звездой РПЛ". Любители футбола были поражены его хорошей техникой, мощным ударом, невероятной скоростью и необычными передачами. Аббосбек за короткий промежуток времени смог войти в основной состав, отдавать голевые передачи и забивать голы.
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спорт, футбол, аббосбек файзуллаев
спорт, футбол, аббосбек файзуллаев
Аббосбек Файзуллаев назван лучшим игроком ЦСКА
Узбекский полузащитник, перешедший в московский клуб в августе, за короткое время сумел завоевать уважение в команде.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Узбекистанец Аббосбек Файзуллаев, выступающий за российскую команду ЦСКА, удостоен награды "Лучший игрок сентября".
Награду игроку вручил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Он высоко оценил уровень профессиональной подготовки Аббосбека.
Аббосбек Файзуллаев перешел из узбекского "Пахтакора" в клуб ЦСКА в августе 2023 года, за короткое время сумел завоевать уважение в новой команде.
Российские футбольные комментаторы называют Аббосбека "новой звездой РПЛ". Любители футбола были поражены его хорошей техникой, мощным ударом, невероятной скоростью и необычными передачами. Аббосбек за короткий промежуток времени смог войти в основной состав, отдавать голевые передачи и забивать голы.