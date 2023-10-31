До 0 градусов: прогноз погоды в Узбекистане на 31 октября
18:08 31.10.2023 (обновлено: 18:24 31.10.2023)
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В среду в Узбекистане ожидается туманная погода, температура продолжит снижаться, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Узбекистане в среду переменная облачность, осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 2-7, днем 13-18 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 5-10, днем 15-20 тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 3-8, днем 17-22 тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 5-10, днем 20-25 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла;
предгорные и горные районы: 7-12 м/с. Температура ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.