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До 0 градусов: прогноз погоды в Узбекистане на 31 октября

До 0 градусов: прогноз погоды в Узбекистане на 31 октября

В среду в Узбекистане ожидается туманная погода, температура продолжит снижаться, предупреждает Узгидромет. 31.10.2023, Sputnik Узбекистан

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2023-10-31T18:24+0500

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Узбекистане в среду переменная облачность, осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:

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