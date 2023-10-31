Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231031/do-0-gradusov-prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-31-oktyabrya-40535383.html
До 0 градусов: прогноз погоды в Узбекистане на 31 октября
До 0 градусов: прогноз погоды в Узбекистане на 31 октября
В среду в Узбекистане ожидается туманная погода, температура продолжит снижаться, предупреждает Узгидромет. 31.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-31T18:08+0500
2023-10-31T18:24+0500
узбекистан
общество
погода
погода в узбекистане
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/412/09/4120943_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38d7dc46763fa292ef3fd4e1b9d71dd5.jpg
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Узбекистане в среду переменная облачность, осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/412/09/4120943_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fb19ea418aac3bc435538060a0edd04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, общество, погода, погода в узбекистане, прогноз, прогноз погоды, прогноз погоды по узбекистану
узбекистан, общество, погода, погода в узбекистане, прогноз, прогноз погоды, прогноз погоды по узбекистану

До 0 градусов: прогноз погоды в Узбекистане на 31 октября

18:08 31.10.2023 (обновлено: 18:24 31.10.2023)
© Sputnik / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкИней
Иней - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2023
© Sputnik / Игорь Подгорный
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
В среду в Узбекистане ожидается туманная погода, температура продолжит снижаться, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Узбекистане в среду переменная облачность, осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 2-7, днем 13-18 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 5-10, днем 15-20 тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 3-8, днем 17-22 тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 5-10, днем 20-25 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла;
предгорные и горные районы: 7-12 м/с. Температура ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0