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https://uz.sputniknews.ru/20231031/guvd-tashkent-kompanii-zapusk-proyekt-bezopasnoye-dvijeniye-40528483.html
ГУВД Ташкента совместно с рядом компаний запустило проект "Безопасное движение"
ГУВД Ташкента совместно с рядом компаний запустило проект "Безопасное движение"
Водители, которые в течение года не нарушали ПДД, смогут оформить полис автострахования на особых условиях
2023-10-31T17:21+0500
2023-10-31T18:14+0500
ташкент
проект
дорога
безопасность
пдд
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. УБДД ГУВД Ташкента совместно с рядом узбекских компаний запустило проект "Безопасное движение", сообщает пресс-служба управления.За 9 месяцев 2023 года в столице произошло 914 ДТП. Большая часть из них связана с несоблюдением правил дорожного движения. Поэтому УБДД ГУВД Ташкента и местная страховая компания запускают проект Xavfsiz Harakat ("Безопасное движение"). Проект направлен на повышение сознательности водителей и пешеходов, что, как ожидается, значительно снизит число ДТП. Проект разделен на несколько этапов, которые включают в себя организацию пешеходных переходов, соблюдение водителями светофорного и скоростного режима, а также обеспечение безопасности пассажиров авто.Также ГУВД совместно с одним из маркет-плейсов разработали шоппер для пешеходов. На нем размещен знак пешеходного перехода и светоотражающие элементы, помогающие пешеходам выделяться на дорогах в темное время суток.Кроме того, добросовестные водители, которые в течение года не нарушали ПДД и не становились участниками ДТП, смогут оформить полис добровольного автострахования на особых условиях со значительной скидкой. В связи с этим, между ГУВД Ташкента и местной страховой компанией подписан меморандум.
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ташкент гувд компании проект безопасное движение водители пдд полис автострахование
ташкент гувд компании проект безопасное движение водители пдд полис автострахование

ГУВД Ташкента совместно с рядом компаний запустило проект "Безопасное движение"

17:21 31.10.2023 (обновлено: 18:14 31.10.2023)
© Sputnik / Abdubakir YunusovАвтомобили на одной из улиц Ташкента после осеннего дождя.
Автомобили на одной из улиц Ташкента после осеннего дождя. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2023
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
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Водители, которые в течение года не нарушали ПДД, смогут оформить полис автострахования на особых условиях.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. УБДД ГУВД Ташкента совместно с рядом узбекских компаний запустило проект "Безопасное движение", сообщает пресс-служба управления.
За 9 месяцев 2023 года в столице произошло 914 ДТП. Большая часть из них связана с несоблюдением правил дорожного движения.
Поэтому УБДД ГУВД Ташкента и местная страховая компания запускают проект Xavfsiz Harakat ("Безопасное движение"). Проект направлен на повышение сознательности водителей и пешеходов, что, как ожидается, значительно снизит число ДТП.
© ГУВД города ТашкентаГУВД Ташкента совместно с рядом компаний запустило проект "Безопасное движение"
ГУВД Ташкента совместно с рядом компаний запустило проект Безопасное движение - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2023
ГУВД Ташкента совместно с рядом компаний запустило проект "Безопасное движение"
© ГУВД города Ташкента
Проект разделен на несколько этапов, которые включают в себя организацию пешеходных переходов, соблюдение водителями светофорного и скоростного режима, а также обеспечение безопасности пассажиров авто.
Также ГУВД совместно с одним из маркет-плейсов разработали шоппер для пешеходов. На нем размещен знак пешеходного перехода и светоотражающие элементы, помогающие пешеходам выделяться на дорогах в темное время суток.
Кроме того, добросовестные водители, которые в течение года не нарушали ПДД и не становились участниками ДТП, смогут оформить полис добровольного автострахования на особых условиях со значительной скидкой. В связи с этим, между ГУВД Ташкента и местной страховой компанией подписан меморандум.
© ГУВД города ТашкентаГУВД Ташкента совместно с рядом компаний запустило проект "Безопасное движение"
ГУВД Ташкента совместно с рядом компаний запустило проект Безопасное движение - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2023
ГУВД Ташкента совместно с рядом компаний запустило проект "Безопасное движение"
© ГУВД города Ташкента
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