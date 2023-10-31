ГУВД Ташкента совместно с рядом компаний запустило проект "Безопасное движение"
17:21 31.10.2023 (обновлено: 18:14 31.10.2023)
© Sputnik / Abdubakir YunusovАвтомобили на одной из улиц Ташкента после осеннего дождя.
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
Водители, которые в течение года не нарушали ПДД, смогут оформить полис автострахования на особых условиях.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. УБДД ГУВД Ташкента совместно с рядом узбекских компаний запустило проект "Безопасное движение", сообщает пресс-служба управления.
За 9 месяцев 2023 года в столице произошло 914 ДТП. Большая часть из них связана с несоблюдением правил дорожного движения.
Поэтому УБДД ГУВД Ташкента и местная страховая компания запускают проект Xavfsiz Harakat ("Безопасное движение"). Проект направлен на повышение сознательности водителей и пешеходов, что, как ожидается, значительно снизит число ДТП.
© ГУВД города ТашкентаГУВД Ташкента совместно с рядом компаний запустило проект "Безопасное движение"
ГУВД Ташкента совместно с рядом компаний запустило проект "Безопасное движение"
© ГУВД города Ташкента
Проект разделен на несколько этапов, которые включают в себя организацию пешеходных переходов, соблюдение водителями светофорного и скоростного режима, а также обеспечение безопасности пассажиров авто.
Также ГУВД совместно с одним из маркет-плейсов разработали шоппер для пешеходов. На нем размещен знак пешеходного перехода и светоотражающие элементы, помогающие пешеходам выделяться на дорогах в темное время суток.
Кроме того, добросовестные водители, которые в течение года не нарушали ПДД и не становились участниками ДТП, смогут оформить полис добровольного автострахования на особых условиях со значительной скидкой. В связи с этим, между ГУВД Ташкента и местной страховой компанией подписан меморандум.
© ГУВД города ТашкентаГУВД Ташкента совместно с рядом компаний запустило проект "Безопасное движение"
ГУВД Ташкента совместно с рядом компаний запустило проект "Безопасное движение"
© ГУВД города Ташкента