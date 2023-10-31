https://uz.sputniknews.ru/20231031/izmeneniya-izbiratelniy-kodeks-obsujdeniye-40502713.html

Избирательный кодекс Узбекистана — какие планируются изменения

Избирательный кодекс Узбекистана — какие планируются изменения

Проект закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Узбекистан" предусматривает внесение изменений в статьи 70 и 91

2023-10-31T09:37+0500

2023-10-31T09:37+0500

2023-10-31T09:47+0500

политика

узбекистан

законодательная палата олий мажлиса

экологическая партия узбекистана

избирательный кодекс

изменения

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса прошло очередное заседание фракции Экологической партии Узбекистана, на котором обсудили и одобрили проект закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Узбекистан", сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.На заседании отметили, что роль женщин в деятельности представительных органов существенно возросла.По мнению парламентариев, принятие законопроекта послужит усилению роли женщин в управлении делами общества и государства, избирательном процессе, а также их политической активности.

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