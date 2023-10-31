https://uz.sputniknews.ru/20231031/izmeneniya-izbiratelniy-kodeks-obsujdeniye-40502713.html
Избирательный кодекс Узбекистана — какие планируются изменения
Избирательный кодекс Узбекистана — какие планируются изменения
Проект закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Узбекистан" предусматривает внесение изменений в статьи 70 и 91
2023-10-31T09:37+0500
2023-10-31T09:37+0500
2023-10-31T09:47+0500
политика
узбекистан
законодательная палата олий мажлиса
экологическая партия узбекистана
избирательный кодекс
изменения
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса прошло очередное заседание фракции Экологической партии Узбекистана, на котором обсудили и одобрили проект закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Узбекистан", сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.На заседании отметили, что роль женщин в деятельности представительных органов существенно возросла.По мнению парламентариев, принятие законопроекта послужит усилению роли женщин в управлении делами общества и государства, избирательном процессе, а также их политической активности.
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узбекистан избирательный кодекс законопроект изменения обсуждение нижняя палата парламента депутаты
узбекистан избирательный кодекс законопроект изменения обсуждение нижняя палата парламента депутаты
Избирательный кодекс Узбекистана — какие планируются изменения
09:37 31.10.2023 (обновлено: 09:47 31.10.2023)
Проект закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Узбекистан" предусматривает внесение изменений в статьи 70 и 91.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik.
В Законодательной палате Олий Мажлиса прошло очередное заседание фракции Экологической партии Узбекистана, на котором обсудили и одобрили проект закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Узбекистан", сообщила пресс-служба
нижней палаты парламента.
"Законопроектом предусмотрено внесение изменений в статьи 70 и 91 Избирательного кодекса Республики Узбекистан, предусматривающие увеличение числа женщин, выдвигаемых политическими партиями, с тридцати процентов до сорока процентов от общего числа кандидатов в депутаты", — говорится в сообщении.
На заседании отметили, что роль женщин в деятельности представительных органов существенно возросла.
"В настоящее время женщины составляют более 30 процентов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, а 25 процентов — членов Сената и местных Кенгашей", — подчеркивается в сообщении.
По мнению парламентариев, принятие законопроекта послужит усилению роли женщин в управлении делами общества и государства, избирательном процессе, а также их политической активности.