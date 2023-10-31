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https://uz.sputniknews.ru/20231031/klubnyy-turnir-figurnoye-kataniye-tashkent-video-40513478.html
Как прошел первый клубный турнир по фигурному катанию в Ташкенте — видео
Как прошел первый клубный турнир по фигурному катанию в Ташкенте — видео
В Ташкенте прошел первый международный клубный турнир по фигурному катанию проекта Global Skating Academy
2023-10-31T12:14+0500
2023-10-31T12:28+0500
видео
фигурное катание
ташкент
турнир
спорт
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Всего в соревнованиях, которые проходили с 27 по 29 октября, приняли участие 130 фигуристов из 21 клуба.Среди них участники из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и ОАЭ. Юниорам от 5 до 18 лет. В течение трех дней фигуристы состязались в 25 разных категориях. Лучшие из них получили медали и памятные подарки.
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Элина Бекназарова
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узбекистан ташкент клубный турнир фигурное катание проект global skating academy
узбекистан ташкент клубный турнир фигурное катание проект global skating academy

Как прошел первый клубный турнир по фигурному катанию в Ташкенте — видео

12:14 31.10.2023 (обновлено: 12:28 31.10.2023)
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
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В Ташкенте прошел первый международный клубный турнир по фигурному катанию проекта Global Skating Academy.
Всего в соревнованиях, которые проходили с 27 по 29 октября, приняли участие 130 фигуристов из 21 клуба.
Среди них участники из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и ОАЭ. Юниорам от 5 до 18 лет.
В течение трех дней фигуристы состязались в 25 разных категориях. Лучшие из них получили медали и памятные подарки.
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