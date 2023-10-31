https://uz.sputniknews.ru/20231031/klubnyy-turnir-figurnoye-kataniye-tashkent-video-40513478.html

Как прошел первый клубный турнир по фигурному катанию в Ташкенте — видео

Как прошел первый клубный турнир по фигурному катанию в Ташкенте — видео

В Ташкенте прошел первый международный клубный турнир по фигурному катанию проекта Global Skating Academy

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видео

фигурное катание

ташкент

турнир

спорт

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Всего в соревнованиях, которые проходили с 27 по 29 октября, приняли участие 130 фигуристов из 21 клуба.Среди них участники из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и ОАЭ. Юниорам от 5 до 18 лет. В течение трех дней фигуристы состязались в 25 разных категориях. Лучшие из них получили медали и памятные подарки.

ташкент

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2023

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан ташкент клубный турнир фигурное катание проект global skating academy