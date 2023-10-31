Лучший друг человека — милые фото с выставки собак в Ташкенте
16:08 31.10.2023 (обновлено: 16:37 31.10.2023)
В Ташкенте прошла выставка собак служебных и декоративных пород. Мы собрали для вас самые умилительные фото четвероногих участников.
Преданный друг, спасатель, ищейка, сторож, пастух, поводырь — и это далеко не все слова, которыми можно описать собаку. Четвероногие любимцы были и остаются неотъемлемой частью нашего общества. Безвозмездно любящие, они многих спасают от одиночества, становятся важными спутниками в жизни людей.
Sputnik собрал самые "мимимишные" фотографии песиков с выставки, прошедшей в Национальном кинологическом центре Государственного таможенного комитета Узбекистана.
© Sputnik / Мария Красовская
Любвеобильные ребята
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© Sputnik / Мария Красовская
Любвеобильные ребята
© Sputnik / Мария Красовская
В поисках покоя и умиротворения
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© Sputnik / Мария Красовская
В поисках покоя и умиротворения
© Sputnik / Мария Красовская
Идем играть!
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© Sputnik / Мария Красовская
Идем играть!
© Sputnik / Мария Красовская
Устал...
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© Sputnik / Мария Красовская
Устал...
© Sputnik / Мария Красовская
Кто хороший мальчик?
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© Sputnik / Мария Красовская
Кто хороший мальчик?
© Sputnik / Мария Красовская
Ассистент! Где мой фраппучино?
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© Sputnik / Мария Красовская
Ассистент! Где мой фраппучино?
© Sputnik / Мария Красовская
Угости вкусненьким!
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© Sputnik / Мария Красовская
Угости вкусненьким!
© Sputnik / Мария Красовская
Бесконечная преданность
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© Sputnik / Мария Красовская
Бесконечная преданность
© Sputnik / Мария Красовская
Привет!
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© Sputnik / Мария Красовская
Привет!
© Sputnik / Мария Красовская
Я стесняюсь...
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© Sputnik / Мария Красовская
Я стесняюсь...
© Sputnik / Мария Красовская
Дарю радость!
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© Sputnik / Мария Красовская
Дарю радость!
© Sputnik / Мария Красовская
Жаркий выдался октябрь...
12/19
© Sputnik / Мария Красовская
Жаркий выдался октябрь...
© Sputnik / Мария Красовская
Нет ничего приятнее, чем похвала хозяина!
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© Sputnik / Мария Красовская
Нет ничего приятнее, чем похвала хозяина!
© Sputnik / Мария Красовская
Не бойтесь, он не кусается.
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© Sputnik / Мария Красовская
Не бойтесь, он не кусается.
© Sputnik / Мария Красовская
Вы под надежной защитой!
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© Sputnik / Мария Красовская
Вы под надежной защитой!
© Sputnik / Мария Красовская
Лучшие друзья.
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© Sputnik / Мария Красовская
Лучшие друзья.
© Sputnik / Мария Красовская
Кокетка
17/19
© Sputnik / Мария Красовская
Кокетка
© Sputnik / Мария Красовская
За вами наблюдают.
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© Sputnik / Мария Красовская
За вами наблюдают.
© Sputnik / Мария Красовская
Три товарища
19/19
© Sputnik / Мария Красовская
Три товарища