https://uz.sputniknews.ru/20231031/luchshiy-drug-cheloveka--milye-foto-s-vystavki-sobak-v-tashkente-40524281.html

Лучший друг человека — милые фото с выставки собак в Ташкенте

Лучший друг человека — милые фото с выставки собак в Ташкенте

В Ташкенте прошла выставка собак служебных и декоративных пород. Мы собрали для вас самые умилительные фото четвероногих участников.

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ташкент

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выставка

узбекистан

общество

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Преданный друг, спасатель, ищейка, сторож, пастух, поводырь — и это далеко не все слова, которыми можно описать собаку. Четвероногие любимцы были и остаются неотъемлемой частью нашего общества. Безвозмездно любящие, они многих спасают от одиночества, становятся важными спутниками в жизни людей.Sputnik собрал самые "мимимишные" фотографии песиков с выставки, прошедшей в Национальном кинологическом центре Государственного таможенного комитета Узбекистана.

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