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https://uz.sputniknews.ru/20231031/luchshiy-drug-cheloveka--milye-foto-s-vystavki-sobak-v-tashkente-40524281.html
Лучший друг человека — милые фото с выставки собак в Ташкенте
Лучший друг человека — милые фото с выставки собак в Ташкенте
В Ташкенте прошла выставка собак служебных и декоративных пород. Мы собрали для вас самые умилительные фото четвероногих участников.
2023-10-31T16:08+0500
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ташкент
фото
собаки
выставка
узбекистан
общество
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Преданный друг, спасатель, ищейка, сторож, пастух, поводырь — и это далеко не все слова, которыми можно описать собаку. Четвероногие любимцы были и остаются неотъемлемой частью нашего общества. Безвозмездно любящие, они многих спасают от одиночества, становятся важными спутниками в жизни людей.Sputnik собрал самые "мимимишные" фотографии песиков с выставки, прошедшей в Национальном кинологическом центре Государственного таможенного комитета Узбекистана.
ташкент
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фото человек друг собака выставка ташкент
фото человек друг собака выставка ташкент

Лучший друг человека — милые фото с выставки собак в Ташкенте

16:08 31.10.2023 (обновлено: 16:37 31.10.2023)
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В Ташкенте прошла выставка собак служебных и декоративных пород. Мы собрали для вас самые умилительные фото четвероногих участников.
Преданный друг, спасатель, ищейка, сторож, пастух, поводырь — и это далеко не все слова, которыми можно описать собаку. Четвероногие любимцы были и остаются неотъемлемой частью нашего общества. Безвозмездно любящие, они многих спасают от одиночества, становятся важными спутниками в жизни людей.
Sputnik собрал самые "мимимишные" фотографии песиков с выставки, прошедшей в Национальном кинологическом центре Государственного таможенного комитета Узбекистана.
© Sputnik / Мария Красовская

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